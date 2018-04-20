Erdoğan kritik tarihi açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. AK Parti'nin erken seçim startını verdiğini açıklayan Erdoğan, "Biz sahalardan zaten çıkmadık, hep sahadaydık. İstanbul ve İzmir hariç 79 vilayeti gezdik. Kampanya başladı, şimdi manifestomuzu açıklayacağız. Manifestomuzu büyük ihtimalle İstanbul kongremize yetiştirmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti;



CUMA GÜNÜ YOL HARİTAMIZI PAYLAŞACAĞIZ



Milletvekillerinin tamamı ile Ankara'da bir toplantı yaptık. YSK'nın takvimi açıklaması ile biz şu anda hazırladığımız takvimi masaya yatırıp kendi haritamızı uygulamaya koyacağız. Temayül yoklamasını şu anda yine yapmayı düşünüyoruz. Cuma günü Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında yol haritamızı paylaşacağız.



CUMHUR İTTİFAKI KARARLILIKLA YÜRÜTÜLECEK



Sayın Bahçeli ile yaptığımız görüşme sonrası adımımızı attık. Daha önce 3 bizden 3 MHP'den arkadaşın hazırlık dönemi oldu. Bu başarılı çalışmalar parlamentoya da yansımaya başladı. Dayanışmamız aynı kararlılıkla devam edecek.Cumhur ittifakını kararlılıkla yürüteceğiz."