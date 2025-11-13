Başkan Erdoğan KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile ortak açıklama yaptı

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Kıbrıs milli davamızdır. Rum tarafı ne siyasi gücü ne de ekonomik refahı adadaki Türkler ile paylaşmak istemiyor. Bugün çok daha farklı bir konjonktür ile karşı karşıyayız. Dünün güneşi ile bugünün çamaşır kurutulamaz. Kıbrıs'ta en gerçekçi çözüm iki devlettir. Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız.

