Gündem Başkan Erdoğan KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile ortak açıklama yaptı
Gündem

Başkan Erdoğan KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile ortak açıklama yaptı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Başkan Erdoğan KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile ortak açıklama yaptı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Ankara'da ortak basın toplantısı düzenliyor. Kıbrıs'ta iki devleti çözüme vurgu yapan Başkan Erdoğan, "Kıbrıs bizim milli davamızdır" dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Kıbrıs milli davamızdır. Rum tarafı ne siyasi gücü ne de ekonomik refahı adadaki Türkler ile paylaşmak istemiyor. Bugün çok daha farklı bir konjonktür ile karşı karşıyayız. Dünün güneşi ile bugünün çamaşır kurutulamaz. Kıbrıs'ta en gerçekçi çözüm iki devlettir. Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız.

Ayrıntılar birazdan...

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
