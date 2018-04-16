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Erdoğan: Kitabımızı kaleme alıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası siyasette edindiği tecrübeyi kitaplaştıracağını belirtti.

16 Nisan 2018 Pazartesi 13:20
Erdoğan: Kitabımızı kaleme alıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen Global Girişimcilik Kongresi'ne katıldı. Kongrede konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi anlamdaki tecrübelerini yazdığı kitabından bahsetti. Erdoğan “Siyasi noktada epeyce tecrübe edindik, hakikaten kitabımız oluşuyor. İnşallah bu iş bittiğinde bunları kaleme alacağız. Gerçekleri daha çok ortaya koyacağız. Tecrübe edilmiş olarak ortaya koyacağız. İstiyoruz ki dünya bunları girişimci ruhunda çok farklı şekilde yoğursun." dedi.

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 13:20
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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