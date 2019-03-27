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Erdoğan kesin konuştu! "Bu trenden inen, bir daha bu trene binemez"

Uşak'ta düzenlenen AK Parti mitinginde halka seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti'nin gölgesinde büyüyüp, fırsattan istifade karşısına geçenleri unutmayacağız. Bu trenden inen, bir daha bu trene binemez" dedi.

27 Mart 2019 Çarşamba 18:26
Erdoğan kesin konuştu! "Bu trenden inen, bir daha bu trene binemez"

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uşak'ta düzenlenen AK Parti mitinginde halka seslendi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

- Son günlerde döviz kuru üzerinden yine birtakım oyun oynuyorlar. Türkiye enflasyonu dizginlemeye, yatırımları hızlandırmaya, istihdamı artırmaya başladıkça, ihracatını, döviz rezervlerini yükselttikçe, güven endeksleri yeniden güçlendikçe daha da azgınlaşıyorlar.

- Suriye'den terör koridorunu ortadan kaldırmaya kararlıyız, milletimizin üzerinde oynanan oyunları bozmaya kararlıyız, Cudi'de Tendürek'te Gabar'da bunları inlerine gömdük.

- Kandil'de kaçacak delik arıyorlar. Mehmetlerimiz, F-16'larıyla tanklarıyla yürüdü, yürüyoruz. Onlar kaçacak, biz kovalayacağız.

- Sinsi bir taktikle seçim sonuçlarını etkilemeye çalışıyorlar. Bu taktik milletin kafasını karıştırma taktiğidir.

- İnsanın olduğu her yerde hata da eksik de yanlış da olur, önemli olan bunları düzeltmektir.

- AK Parti'nin gölgesinde büyüyüp, fırsattan istifade karşısına geçenleri unutmayacağız. Bu trenden inen, bir daha bu trene binemez.

- Milletimiz kırgınlığında, öfkesinde haklı mıdır? Elbette haklıdır. Hatadan münezzeh olan sadece ve sadece Rabbimizdir. İnsanın olduğu her yerde hata da eksik de yanlış da olur. Önemli olan hasbi niyetle bunları düzeltme, bu iradeyi ortaya koymaktır.

- 16 Nisan Halk Oylaması'nın ardından partimizin başına yeniden döndüğümüzde, bu iradeyle pek çok adım attık. Görüyoruz ki bunları devam ettirmemiz gerekiyor. İnşallah seçimlerden sonra tüm bu konuları masaya yatıracak, kibriyle saygısızlığıyla yanlışıyla kabalığıyla milletimizi üzen kim varsa hepsini de biz üzeceğiz.

Ayrıntılar gelecek...

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 18:26
  1. Uşak
  2. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • TrenTren24 dk önce
    Merak etme, kimse o trene binmek istemez.Kendi treninle durma yoluna devam et. Seçim sonra başka bir tren geçeçek ona hazırlık olacak inşaallah.
  • salih4242 desalih4242 de1 sa önce
    tokatı iyi vurman lazımdır reıs bu mıllet senı tanıdı sana guvendı sana oyunu verdıkendını bılmezlere degıl vermedı temızlemen lazımdırherkeş safını koymalıdır hata yaparama hayınlık yapmaz

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