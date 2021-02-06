Erdoğan imzaladı! Türkiye'den Halep kararı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Türkiye Suriye'nin Halep kentinde Tıp Fakültesi inşa edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Suriye'nin kuzeyinde Çobanbey/Halep Tıp Fakültesi ile Çobanbey Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu açılması kararlaştırıldı.
Söz konusu karar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ek 39'uncu ile 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu'nun ek 30'uncu ve ek 158'inci maddeleri gereğince alındı.
Haziran 2020'de alınan kararla, söz konusu üniversiteye bağlı olarak İzmir, Trabzon ve Bursa'da da Tıp Fakülteleri kurulmasına karar verilmişti.