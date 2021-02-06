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Gündem Erdoğan imzaladı! Türkiye'den Halep kararı
Gündem

Erdoğan imzaladı! Türkiye'den Halep kararı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Türkiye Suriye'nin Halep kentinde Tıp Fakültesi inşa edecek.

Yeniakit Publisher
2021-02-06 09:21:00 -
Erdoğan imzaladı! Türkiye'den Halep kararı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Suriye'nin kuzeyinde Çobanbey/Halep Tıp Fakültesi ile Çobanbey Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu açılması kararlaştırıldı.

Söz konusu karar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ek 39'uncu ile 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu'nun ek 30'uncu ve ek 158'inci maddeleri gereğince alındı.

Haziran 2020'de alınan kararla, söz konusu üniversiteye bağlı olarak İzmir, Trabzon ve Bursa'da da Tıp Fakülteleri kurulmasına karar verilmişti.

 

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Yorumlar

Berat

Hastahane yap, bina yap, Okul yap. Yıl boyu çalış, milyonları akıt. Elin gavuru da birkaç dakikada birkaç bombayla havaya uçuru versin. Güvenlik, emniyet ve istikrar
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