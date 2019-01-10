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Cumhurbaşkanı Erdoğan-İmamoğlu görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu görüşmesi sona erdi. Görüşme sonrası İmamoğlu açıklama yaptı.

10 Ocak 2019 Perşembe 18:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan-İmamoğlu görüşmesi başladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabul 50 dakika sürdü.

İmamoğlu görüşme sonrası açıklama yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile Beştepe’de görüştü.

Görüşme sonrası açıklama yapan İmamoğlu görüşmeye ilişkin, "Çok güzel bir sohbet oldu. İstanbul ağırlıklı İstanbul’u konuştuk. İstanbul ile ilgili tecrübelerini, tavsiyelerini dinlediğimiz bir görüşme oldu. Çok kıymetli anektodları vardı faydalanacağımız. Dileğimiz İstanbul’da en az hata ile hatasız bir süreci başlatmak. Bu manada faydalı güzel bir görüşme olmuştur. Bu güzel sohbet ortamını sağladığı için çok teşekkür ediyorum sayın Cumhurbaşkanı’na. Cumhurbaşkanı tarafınızdan oyunuza talibim’ dedim. Oyunu istedim. Gülümsedi" diye konuştu.

Ayrıntılar geliyor...

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Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 18:04
  1. İstanbul
  2. Erdoğan
  3. imamoğlu
  4. görüşme

YORUM YAZ

  • Cemalettin KarakocCemalettin Karakoc33 dk önce
    Kaka Ince gibi, Mustafa gibi bunu da harcar. Secim de kaybederlerse bunlarin sebebi shimdeden hazir. Kaybenden Imamoglu ve Yavas beyler olacaktir.KK yine secim kayip etmedigini savunacaktir.
  • asilasil46 dk önce
    erdoğan, temel karamollaoğlu, kılıçdaroğlu ve birkaç siyasi lider hariç kiminle görüşmüşse onu safına, yanına çekmiştir.. örneğin; bahçeli, soylu, kurtulmuş, desteci, tuğrul türkeş ve v.b onlarca yüzlerce siyasetçi acaba onların geçmişlerinde karanlık ilişki mi vardı.? ya da onlara makam ve mevki mi vaad etti bilemem ama 180 derece dönmeleri hayra alamet değildi.. imamoğlunun da durumunu iyi görmedim..
  • misafirmisafir1 sa önce
    bu toplantidan Imamoglu AKP li olup cikar.. :)))

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