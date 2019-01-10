Cumhurbaşkanı Erdoğan-İmamoğlu görüşmesi başladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabul 50 dakika sürdü.

İmamoğlu görüşme sonrası açıklama yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile Beştepe’de görüştü.

Görüşme sonrası açıklama yapan İmamoğlu görüşmeye ilişkin, "Çok güzel bir sohbet oldu. İstanbul ağırlıklı İstanbul’u konuştuk. İstanbul ile ilgili tecrübelerini, tavsiyelerini dinlediğimiz bir görüşme oldu. Çok kıymetli anektodları vardı faydalanacağımız. Dileğimiz İstanbul’da en az hata ile hatasız bir süreci başlatmak. Bu manada faydalı güzel bir görüşme olmuştur. Bu güzel sohbet ortamını sağladığı için çok teşekkür ediyorum sayın Cumhurbaşkanı’na. Cumhurbaşkanı tarafınızdan oyunuza talibim’ dedim. Oyunu istedim. Gülümsedi" diye konuştu.

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