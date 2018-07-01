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Erdoğan ile AK Parti arasında neden 10 puan fark var? AK Partili Ataş açıkladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AK Parti arasındaki 10 puanlık farkın sebebini açıkladı.

01 Temmuz 2018 Pazar 09:08
Erdoğan ile AK Parti arasında neden 10 puan fark var? AK Partili Ataş açıkladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, "Cumhurbaşkanımızın aldığı oy oranı ile partinin aldığı oy oranı arasında 10 puan fark var. Milletimizin cumhurbaşkanımıza olan teveccühünü biz biliyoruz. Ona olan muhabbeti ve bağlılığı biliyoruz. Peki niye ona bu kadar muhabbet var da partimize yok? İşte bunun irdelenmesi gerekiyor." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, AK Parti Tuzla İlçe Başkanlığı tarafından Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen teşekkür buluşmasına katıldı. Ataş, 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ni asrın seçimi olarak değerlendirirken, Türkiye'nin gelecek 100 yılını şekillendireceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte AK Parti'yi kurduklarını dile getiren Ataş, "Cumhurbaşkanımız, genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte bu partiyi kurduk ve bu partide birlikte siyaset yapmayı rabbim hepimize nasip etti. Bundan daha büyük şeref ve onur yoktur." dedi.

AK Parti'nin bir dava partisi olduğunu vurgulayan Ataş, siyasi ikballer ve makam-mevki sahibi olmak anlayışıyla siyaset yapmadıklarını söyledi.

"16 YILDA 13 SEÇİMDE BAŞARI"

Ataş, şöyle konuştu:

"Bizim sorumluluklarımız var. Yaradanın bize yüklediği sorumluluklar var, milletin bize yüklediği sorumluluklar var. Bu sorumluluklarının bilincinde siyaset yapan bir topluluğuz. Onun için biz diğer partilerden farklı olarak sadece milleti önceleyip, ülkeyi önceleyip siyaset yapan bir topluluğuz. Bizim farkımız bu. En yüce makamları da bize teklif etseler, elimizin tersiyle kenara itip 'ben siyaseti makam ve mevki için yapan bir anlayışla siyaset yapmıyorum' diyebilen bir topluluğuz. Biz yaptıklarımızın karşılığını sadece bu dünyada değil, ahirette de Allah'a kolay hesap verebilmenin anlayışıyla siyaset yapan bir topluluğuz. Günübirlik siyaset yapsaydık zaten bu sonuçları, 16 yıldır girdiğimiz 13 seçimde de başarıyı yakalayamazdık."

"MİLLETİMİZİN CUMHURBAŞKANIMIZA OLAN TEVECCÜHÜNÜ BİZ BİLİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgi ve muhabbetin AK Parti'nin önünde olduğunu aktaran Ataş, "Cumhurbaşkanımızın aldığı oy oranı ile partinin aldığı oy oranı arasında 10 puan fark var. Milletimizin cumhurbaşkanımıza olan teveccühünü biz biliyoruz. Ona olan muhabbeti ve bağlılığı biliyoruz. Peki niye ona bu kadar muhabbet var da partimize yok? İşte bunun irdelenmesi gerekiyor. Herkesin kendisini değerlendirmesi gerekiyor. Genel merkezdeki yetkililerden milletvekillerine, belediye başkanlarından il başkanlarına, ilçe başkanlarına, yönetim kurullarına, teşkilatımızın her kademesinde görev yapan herkesin kendisini bir teraziye koyup tartmamız gerekiyor. Çıkarmamız gereken ders ve pay budur." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin uygulamaya geçmesiyle birlikte bürokrasinin ve bakanlar kurulunun çalışmalarını çok daha etkin sürdüreceğine işaret eden Ataş, başkanlık sisteminin Türkiye'de sağlıklı şekilde yürüyen bir sistem olacağına inandığını kaydetti.

Ataş, 24 Haziran seçiminin geride kaldığına dikkati çekerken, yerel seçimleri kastederek, "Çok önemli bir seçimin arefesine giriyoruz. 24 Haziran seçimlerinden almamız gereken dersler var. Sandık sandık analiz yapmamız lazım." yorumunu yaptı.

"Onun bunun adamı değil, dava adamı olmaya mecburuz." diyen Ataş, teşkilatların yapması gereken çalışmaları anlattı.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2018 Pazar 09:08
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. AK Parti
  3. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş

YORUM YAZ

  • SelimSelim6 sa önce
    Sucu kesinlestikden sonra birgun bile idam edilmemesine yaziklar olsun derim . Kac olay gecti hala idam cikacak . Denecek birsey yok .
  • Boğaziçili Sosyolog GözüyBoğaziçili Sosyolog Gözüy6 sa önce
    Pek çok ilde durum aynı özetlemek gerekirse madde 1 İl başkanları burnundan kıl aldırmıyor tepeden bakıyor hiç kimsenin derdine derman olmuyor, madde 2 bazı illerde milletvekilleri yanlış işler yapan insanlara göz yumuyor ve Hatta onlarla ortak iş yapıyor bu da halkın gözünden kaçmıyor, madde 3 hazırlanan listeler berbattı ki kendini padişah sananil başkanları ve tuttuğu çeşmeyi bırakmak istemeyen milletvekilleri tarafından hazırlanmış gibi görünüyordu. özetlemek gerekirse Reisimizin başarısı halkın sesine kulak vermesinden, AK Parti'nin başarısızlığı Halktan uzaklaşmasından kaynaklanmaktadır.
  • Celil YAĞMUROĞLUCelil YAĞMUROĞLU6 sa önce
    En çok Cumhurbaşkanımıza üzüldüm gecesini gündüzüne katıyor Türkiye için Millet, Ümmet için ama gel gür ki AK Partinin tabanına çürük.Gençlik kolları naylondan farkı yok,Ruh yok, çok iyi slogan atıyorlar,Başkanımıza iyi yağcılık yapıyorlar bundan dolayı AK patinin bu seçimde gerileme oldu. bir kerküklü Milliyetçisi olarak 1972 beri Ülkücülüğün asasını O zaman Kerkük Milliyetçi teşkilatı Latinceyi öğretti sırf Milliyetçini esasını iyi okuyup ruhumuza işlesin diye disipli herşeyin başında gelir, AK parti bu gençleri iyi tekilatlandırmassa 2071 hedefine ulaşamaz. Biz Türk milliyetçisi olarak Gezi olaylarında büyük düşmanları çok iyi gördük çoğunluk olsun diye AK partinin yanında durduk taki CUMHUR İTTİFI,na kadar AK Partinin yanında olduk son seçim yuvaya döndük , Bşkanım Bahçelide çok ama çok feda karlık yaptı,Bunu herkes bilmeli MHP yalnız bir parti deyi TÜKİYENİN kilit taşıdır ve bekçisidir ALLAH CUMHUR İTTİFAKI BİRLİGİNİ DAİM ETSİN YARAB.. ALLAH ÜMMETİVE TÜRKÜ KORUSUN
  • Mustafa tMustafa t5 sa önce
    Bundan basit ne var ihtiyacı olan insanlar yanına geldiği zaman samimi olarak akp yi yıllarca desteklemiş ama günün birinde ihtiyacı olmuş ama eğer teşkilatların ve sizlerin tanıdığı değilse savuşturuyorsunuz bu kişiler yinede ülkesinin selameti açısından sayın cumhurbaşkanını yanlız bırakmıyor bu nereye kadar sürecek bilemiyorum onun için kendinize çeki düzen verin
  • Boyle secim olmazBoyle secim olmaz5 sa önce
    Adayi belirleyen parti! Peki neden adaya ayri oy, partiye ayri ÇİFT oy veriliyor? Boyle sacma secim sistemi olmaz! BU İKLİK sistemidir. Bu sistem siyaseti Bölme, parçalama sistemidir! Bu garabet, gazabet sistemi kurgulayan kimdir? Aday yada parti birine oy verilmeli, seçim tek oyla yapilmalidir.
  • abdrhmnabdrhmn1 sa önce
    çünkü ak partide kafası çalışan bir bakan yok. iş bilen adam yok. cahiller yönetiyor bu ülkeyi. katara ihracat yapıyoruz. bit günde süt ürünlerine en az 525 zam geliyor. eğer malın iç piyasaya zor yetiyor yada yetmiyorsa neden ihracat yapıyorsun. et fiatları almış başını gitmiş önlem almıyorsun. pattates soğan fiatları neredeyse tavuk eti fiatlarına geliyor senhala önlem almamışsın. bunlar dahabaşa gelmeden önce tedbirini alman lazımdı. dolar fiatları artmış gidiyor sen akp olarak millete diyorsunki elindeki dövizi bozdur. bumu yöneticilik. böyle giderse akp yerel seçimlerde daha çok kaybedecek. ben akp ye oy verdim devamlı fakat böyle giderse hiç birisine zam yok
  • SakaryalıSakaryalı2 sa önce
    Seçimden sorumlu genel merkez teşkilatı derhal ama derhal gözden geçirilmelidir neler olup bitiği araştırılmalıdır teamülden 1. 2.çıkan M.V. adayların önemsenmediği halkın onaylamadığı adayların listelerde ilk sıralarda yer alması bu farkı yaratmıştır birileri reis ten habersiz kuyu kazmaktadır
  • zeki gedikoğluzeki gedikoğlu6 sa önce
    mhp , hüdapar destekledide ondan ondan aslında erdoğanın oyu az bile ittifakın altında biraz adam olun ya halkı aldatmayın
  • AdnanAdnan5 sa önce
    Bir Müslüman için bence en büyük Şeref ve Onur Mümin olarak Can vermektir Yüce Allah hepimize inşallah Müslüman olarak Can vermeyi nasip eder gerçek Zafer budur
  • TÜRKOĞLUTÜRKOĞLU51 dk önce
    ÇÜNKÜ AK PARTİNİN BİRÇOK İL VE İLÇE YÖNETİMİNDE SİYASET BESLEMELERİ VAR.BUNLAR DAVA ADAMI DEĞİL.AKP Lİ.AK PARTİLİ DEĞİL.BAŞKA ŞEYLERİN PEŞİNDE
  • A.YücelA.Yücel6 sa önce
    10 puanlık farkın sebebini açıklamamış, sadece bunu irdelemek gerektiğini söylemiş.
  • Mehmet aliMehmet ali6 sa önce
    Sorun farkedilemeyecek gibi değil 10 puan fark yanlız çözüm değil sorunu geçiştirmek gibi bir durum var mahalli seçimlerde Ak partinin sorun yaşayacağını sanmıyorum ama bir dahaki genel seçimlerde bu ekip bu vekil profili ile memleketimde 5 vekiliniz vardı 24 haziran seçimlerinde 4 vekil aldınız ama bir dahaki seçilmede ittifak yapılarak artı milletle inatlaşılarak girilirse alacağınız vekil sayısı 1 . Yeter söz milletin diyen bu 15 temmuz ruhu taşıyan halk Reisin dediği gibi ölümüne ölümüne Reisin arkasında ama işte bu amadan sonrasını iyi tesbit etmeniz lazım .selam ve dua ile.
  • Ali mertAli mert5 sa önce
    Asgari ucretten bugun emekli olana 1000 tl maas verirseniz daha cok oy kaybedersiniz
  • meçulmeçul6 sa önce
    siz istenmeyen haraç çetesi kurmuş belediye başkanlarını millet vekili yapmaya devam edin nasılsa bu dünya bir gün yok olacak seçtiğiniz üçkağıtçılar yüzünden mesul olacaksınız....
  • ZeytinZeytin5 sa önce
    Sayın Ataş kusura bakmayın ama bu farkın en büyük nedeni sizsiniz. REİS sayesinde oyumuzu verdik. Medyaya bakın sizin ve mahir ünal'ın Hayati yazıcının bir tane tebessüm eden fotoğrafı var mı en basitinden. Millet sizi sevmiyor niçin anlamıyorsunuz
  • Saçmalı YORUMSaçmalı YORUM6 sa önce
    Ben de bu farkın sebebini biliyorum. AK Parti, çıkarından başka şey düşünmeyen AKP'lilerin eline geçti. Liyakat yerini iyi yağlamaya bıraktı. Yağlaman iyiyise hangi taraftan olduğunun önemi yok.
  • Yunus 16Yunus 165 sa önce
    MUSTAFA BEY, ÖZELEŞTİRİ YAPMAKTAN HERKES KORKUYOR. KAYBI BAŞKA YERLERDE ARAMAYIN. 16 YILDIR OY VERİYORUM. ELEŞTİRİYİ YAPARIM KOYUN DEĞİLİM. ERDOĞAN %52.5 - AK PARTİ %42.4 =%10 BARINÇ VE OĞUL, DAMATLAR, METAL YORGUNLARI VE SİYASİ FETÖ YE NEŞTER VURULMADI. GERÇEK BU. HİÇ KİMSE İÇİNİZDE BUNLARI KONUŞABİLİYOR MU? İÇİNİZDEN ÇIKAN YAMUK ADAMLARA YAMUK ÇIKTI DİYEBİLİYORMUSUNUZ? DÜNYANIN EN KRİPTO ÖRGÜTÜ, EN TEŞKİLAT, EN ACIMASIZ SİLAHLI (UÇAK, HELİKOPTER, TANK) TERÖR ÖRGÜTÜ DİYECEKSİNİZ, İÇİNİZDEN ÇIKANLARA FETÖ CÜ DİYEMİYORSUNUZ?? YAZIK ÇOK YAZIK, MİLLET YAKIN TAKİP EDİYOR, YEREL SEÇİMLERE DİKKAT EDİN. DOĞRU YA DOĞRU, YAMUĞA YAMUK, HIRSIZA HIRSIZ, KATİLE KATİL, HAİNE HAİN, FETÖ CÜYE FETÖ CÜ DİYELİM.
  • rasim a.rasim a.5 sa önce
    diğer parti seçmenide görüyor ki recep tayyip erdoğandan başka bu işi yapacak yok ve ona oy verdi haklı olarak.
  • ömer gençömer genç5 sa önce
    Anlattıklarınıza eyvallah.Akpartidersini yapmayıp,dava adamlarını yerelde önümüze getrimezse fark 20 belki 30 puana çıkacak.Allah Rızası için aslımıza dönelim.
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