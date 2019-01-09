Erdoğan duyurdu: Biz de naylon poşet kullanmayacağız

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Yerel Yönetimler Sempozyumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Plastik poşetlerle ilgili bir savaş başlattık. Malum bin yıl toprak bunu eritemiyor, buna karşı bir savaş. 31 Mart kampanyasında bez torba ve file ile kampanya yapacağız. Asla naylon poşet kullanmayacağız.' dedi.