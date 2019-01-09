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Erdoğan duyurdu: Biz de naylon poşet kullanmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "31 Mart kampanyasında bez torba ve file ile kampanya yapacağız. Asla naylon poşet kullanmayacağız" dedi.

09 Ocak 2019 Çarşamba 13:55
Erdoğan duyurdu: Biz de naylon poşet kullanmayacağız

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Yerel Yönetimler Sempozyumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Plastik poşetlerle ilgili bir savaş başlattık. Malum bin yıl toprak bunu eritemiyor, buna karşı bir savaş. 31 Mart kampanyasında bez torba ve file ile kampanya yapacağız. Asla naylon poşet kullanmayacağız.' dedi.

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Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 13:55
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. naylon poşet

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  • ÖmerÖmer39 dk önce
    Naylon olan su kablarınada hayır
  • Recep GülerRecep Güler39 dk önce
    MİLLET,KENDİ İYİLİĞİNE OLDUĞU BİLİNCİNDE AMMA-KEŞKE,ÖNCE BİR KAMUOYUNDA ÖN TARTIŞMA AÇILIP-ANKETLER SONUCU,ALTERNATİFLERDE DEĞERLENDİRİLSE İDİ!TEPEDEN İNME,,GİBİ OLDU AMA OLSUN,GÜZEL BİR İŞ.

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