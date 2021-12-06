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Ekonomi 'Erdoğan dolara o gün darbe vuracak'
Ekonomi

'Erdoğan dolara o gün darbe vuracak'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar'a gerçekleştirdiği ziyarette 12 yeni anlaşma imzalanacağı öğrenildi. Anlaşmalar sonrası yükselişte olan döviz kurunun 10 Aralık itibariyle büyük bir darbe alması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 15:48:00 - 2021-12-06 17:17:24
'Erdoğan dolara o gün darbe vuracak'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan hafta sonu "Kur dalgalanmalarını makul ve istikrarlı bir çizgiye oturtacağız. Bunları aşacağız." açıklaması geldi.

Dikkat çeken bu sözleri değerlendiren Katar'la Türkiye arasında 12 yeni anlaşmaya imza atılacağı öğrenildi. 

Anlaşmalarla birlikte Türkiye'ye büyük bir döviz rezervinin gelmesi ve 10 Aralık itibariyle dolar kurunda dikkat çeken bir düşüş yaşanacağı konuşuluyor. 

 

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Yorumlar

adaletin bu mu dünya

"Bu kardeşinize yetkiyi verin bakın Türkiye nasıl uçuyor" dediğinden bu yana 3 kat yoksullaştık.  
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Süleyman

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