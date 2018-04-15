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Erdoğan çok net konuştu: Sen de geleceksin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, paketlenerek yurt dışından getirilen FETÖ'cüleri hatırlatarak teröristbaşı Fetullah Gülen'e mesaj gönderdi. Erdoğan, Gülen'e "Sen de geleceksin" dedi.

15 Nisan 2018 Pazar 16:07
Erdoğan çok net konuştu: Sen de geleceksin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Maltepe İlçe Kongresi öncesi açıklamalarda bulundu. Konuşmasında yurt dışında paketlenerek getirilen FETÖ'cüleri hatırlatatan Erdoğan, teröristbaşı Fetullah Gülen'e seslenerek, "Sen de geleceksin" dedi.

Erdoğan, "Şimdi birileri diyor ki, 'biz yatırımları durduracağız.' Niye'ymiş, yatırımlar üretmiyormuş. Buna şu yeter. Göreve geldiğimizde 36 milyar dolar ihracat vardı, şimdi 160 milyar dolar. Savunma sanayimizde kendimizi savunacak silahlara sahibiz. Bunlar kolay olmadı. Bunları üreten bir Türkiye var. Bunları nereye koyacaksın. Fırat Kalkanı'nda, Afrin'de bunlarla bu mücadeleyi kazandık. Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 200'e yaklaştı. Bu mücadeleyi bunlarla yapıyoruz. Kararlılıklı harekatı yürüten Mehmet'imiz bu imkanlarla güç buldu. Üreten ekonomi yok diyenler gözünüze, dizinize dursun. Üreten ekonomi olmasa sen IMF'ye borcu ödeyebilir miydin? Çalışıyoruz ya, Bay Kemal çalış senin de olsun." dedi.

"BUNLAR HAYATLARI BOYUNCA HEP DAĞITTILAR"

'Bay Kemal tapusuz yerlere tapu dağıtacakmış' diyen Erdoğan, "Bunlar hayatları boyunca hep böyle dağıttılar. Neyi, kendilerini dağıttılar. Bunlarda akşam yalan, sabah yalan." diye konuştu.

"KÜLLİYEYE BİR TEK BAY KEMAL GELMEZ"

'Ankara'ya geleceğiz' diyen vatandaşlara cevap veren Erdoğan, "Tabi ki gelin, orası milletin evi. Arkadaşlarım sizi bütün Külliye'de gezdirecekler. Oraya bir tek Bay Kemal gelmez. Gelmezse gelmez. Sizlere kapımız sonuna kadar açık. Orası sizin eviniz, cumhurun evi." şeklinde konuştu.

"PENSİLVANYA'DAKİ SEN DE GELECEKSİN"

'PKK için inlerine gireceğiz dedim hatıladınız mı?' diyen Erdoğan, "İnlerine girdik mi, girdik. SİHA'larla girdik, İHA'larla girdik, F-16'larla girdik. Kuyruklarını kıstırıp kaçtılar. Nereye kaçtılar Suriye'ye. Fırat Kalkanı'nda vurduk, Afrin'de vurduk. Gabar'da vurduk, Cudi'de vurduk, Tendürek'de vurduk. Bestler Deresi'nde vurduk. Vurmaya da devam edeceğiz. FETÖ de kaçtı. Kaçtılar, 6 tanesini Kosova'dan aldık, 3 tane Gabon'dan aldık. Şu ana kadar 80'ini yakaladık, getirdik. Pensilvanya'daki sen de geleceksin. İstediğin kadar sağa sola yalpala biz bu vatanın vatansever evlatlarıyız." dedi.

"BİZE BU TOPRAKTA ÖLMEK YARAŞIR"

'15 Temmuz gecesi birisi güya dostluk adına Rodos'a götüreyim sizi' dedi diyen Erdoğan, "Hayır, bize bu toprakta ölmek yaraşır dedim. Binin uçağa ben size nereye gideceğimizi uçakta söyleyeceğim dedim. Son ana kadar kimse bilmiyor. Pilota İstanbul'a dedim. İstanbul'da binler, onbinler bizi bekliyordu. Uçaklar, helikopterler üzerimizdeydi ne oldu? Biz Allah'tan başka galip yoktur dedik, işi bitirdik. Allah koruduktan sonra başka koruyucu yoktur. 251 şehidimiz oldu, gazilerimiz oldu. Şehitlerimiz cennette." şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 15 Nisan 2018 Pazar 16:07
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. AK Parti
  5. FETÖ
  6. Fetullah Gülen

YORUM YAZ

  • AlparslanAlparslan10 sa önce
    Su 28 subatci kahpeleri serbest birakmak ile cok buyuk yanlis yaptilar ve bunun telafisi mumkun degil ama AK PARTI kendi ayagina sikti ve gelecek olan 2019 secimlerinde yine oy oraninin cogunu alir ama kirdigi mazlum ve garip muslumanlardan oy alamaz. ben ve sözümün gectigi ailem ve cevremdekilere oy vermemeleri icin elimden geleni yapacagim INSALLAH. Bu kanibozuklarin serbest kalmalari 28 subatta yaptiklari zulümden daha agir geldi ve kanima dokundu. ALLAH tan baska kimseye guvenmiyorum ve bu dunyada ve obur dunyada hakkimi helal etmiyorum bu iktidara. Yanlis yapmayacaktiniz ve oyun oynamayacaktiniz bizlerle. Oynadiginiz oyunlari oy larim ile protesto ediyorum. INSALLAH oy icin kapimiza gelmezsiniz gelirseniz duyacaginiz agir ama inkar edemeyeceginiz gercekleri tokat gibi yuzunuze vuracagim ve kapidan kovulacaksiniz !!!
  • TURANTURAN17 sa önce
    AYNEN OSMAN KARDEŞİM TÜMVATANDAŞLARIN DUYGULARINI SİTEMİNİ DİLE GETİRMİŞŞİN :ALTINA İMZAMI ATARIM :DUYUN SESİMİZİ;Gelsin. Bu adalet ve yargıyla en fazla 6 ay yatar bu o.cocugu. adaleti bı sağlayamadı reis senin yanındaki yaltak vekaltaklar. Sana lafimiz yokkkkkkkk.... Ama şu yanındakileri sil artık. Bırak şu iş bilmez geri zekalı yaltaklari. Eğitiminde ağzına ...tılar, adaletin de ağzına..tılar! Haklı hakkını arayamazsa , çocuk istismarcılari işine devam ediyorsa, hırsız önden girip soyulandan önce dışarı çıkıyor birde adamla dalga geçiyorsa, idam yoksa batsın bu gürültü patırtı.İdaaaaaaammm.... 2019 da oy yok yanındaki şerefsizlere.... Ona göre ....Tarım ve hayvancılığa yatırım yapın.... Üretim yapinnnnnnnn... Yoksa oy yok.. destek teşvik bunların hepsi hikaye! Devlet birebir elinde tutmalı! Yoksa oy yok yok yok yok.......Reis yakacan bizi de memleketi de bu şerefsizlerle... İşi ehline ver!!!!!!!! Vesselam
  • sertacsertac17 sa önce
    hani siz yer.i ve milli idinizyerli ve milli ne varsa satip savdin.zyerli vemilliuretimin uzerineco,up istihdami yok ettiniz.faize karsi oldugunuz halde dusuremiyoruz doviz saha kalkti bir sey yapamiyorsunuz anca batsinsizin kurunuz diyorxunuz cunku sizin tuzunuz kuru.ne oldu gecen yilki doviz bozdurmalarogulu c durumlarsonra herbireri iz dovize yo eldi.Allah bize akilli basiretlimerhametli idareciler nasib etsin.Hz Omer edb. yapipta zulmedenlerden muhafaza etsin.
  • OsmanOsman23 sa önce
    Gelsin. Bu adalet ve yargıyla en fazla 6 ay yatar bu o.cocugu. adaleti bı sağlayamadı reis senin yanındaki yaltak vekaltaklar. Sana lafimiz yokkkkkkkk.... Ama şu yanındakileri sil artık. Bırak şu iş bilmez geri zekalı yaltaklari. Eğitiminde ağzına ...tılar, adaletin de ağzına..tılar! Haklı hakkını arayamazsa , çocuk istismarcılari işine devam ediyorsa, hırsız önden girip soyulandan önce dışarı çıkıyor birde adamla dalga geçiyorsa, idam yoksa batsın bu gürültü patırtı.İdaaaaaaammm.... 2019 da oy yok yanındaki şerefsizlere.... Ona göre ....Tarım ve hayvancılığa yatırım yapın.... Üretim yapinnnnnnnn... Yoksa oy yok.. destek teşvik bunların hepsi hikaye! Devlet birebir elinde tutmalı! Yoksa oy yok yok yok yok.......Reis yakacan bizi de memleketi de bu şerefsizlerle... İşi ehline ver!!!!!!!! Vesselam
  • AliAli23 sa önce
    İhracat rakamlarını duyuyoruz, ithalat rakamlarını da duysaydık,
  • ahmetahmet1 gün önce
    fetö gelse ne olacak.. emsal kararla yaş haddinden hapisten çıkar..
  • Güney DoğuluGüney Doğulu1 gün önce
    Sevgili Reis i Cumhurum "IDAM MASAYA NE ZAMAN GELECEK" ?Şeytanın işbirlikçileri bu münafık hainlerin nefesini kesmek hak yolumuzda ilerlerken, ümmetin umudu olurken bize görmek nasip olacak mıdır? Saygılarımla.
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