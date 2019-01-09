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Erdoğan canlı yayında rakamları tek tek açıkladı

Yerel Yönetimler Sempozyumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Muhalefet enflasyonun en yüksek olduğu dönemin bu dönem olduğunu söylüyor. Bakınız 1989 enflasyon 64,3. 1990'da 60,4. 1991'de enflasyon 70'1. 1992'de enflasyon 66. 1993'te 71,1. 1994'te 120,3. 1995'te 76,1. 1996'da 79,8. 1997 enflasyon 99,1. 1998'de 69,7. 1999'da 68,8. 2000'de 39. 2001'de 68,5. 2002'de ise 29,8. Ortalaması bu 14 yılın 70,3. Ve ondan sonra bizim iktidara gelişimizle koalisyon dönemi bitiyor. 16 yılın ortalaması 9,54. Gerçek ortada.' dedi.

09 Ocak 2019 Çarşamba 13:20

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Toplantımıza katkı verecek tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. Bir kez daha hepinize toplantımıza katılımınız için teşekkür ediyorum.

Bu sempozyumun 31 Mart Mahalli seçimleri öncesi düzenlenmesini çok isabetli buluyorum.

"Enflasyonunbizim dönemimizdeki ortalaması 9.54''

Parlamenter sistemde koalisyonlarla geçen yılların ülkemize çok ağır maliyetleri oldu. 2011'den bu yana sistemimizin değişmesi gerektiğini ifade ettik.

Muhalefet enflasyonun en yüksek olduğu dönemin bu dönem olduğunu söylüyor. Bakınız 1989 enflasyon 64,3. 1990'da 60,4. 1991'de enflasyon 70'1. 1992'de enflasyon 66. 1993'te 71,1. 1994'te 120,3. 1995'te 76,1. 1996'da 79,8. 1997 enflasyon 99,1. 1998'de 69,7. 1999'da 68,8. 2000'de 39. 2001'de 68,5. 2002'de ise 29,8.

Bizden önceki son 14 yılın enflasyon ortalaması 70,3... Bizim iktidara gelişimizle birlikte koalisyonlar dönemi bitiyor. Ve 16 yılın enflasyonda ortalaması 9,54... Gerçek ortada.

Şimdi ana muhalefet çıkıyor en yüksek enflasyon AK Parti iktidarları döneminde olmuştur diyor. Yani yalan üzerine siyaset kurulu olduğu zaman çöp çukur çamurdan kurtulamazsınız.

İzmir'de İZBAN'daki grevi, baktık çözemiyorlar, biz 2 ay erteledik. Eskiden sadece kağıt üzerinde kalan güçler ayrılığını, gerçek anlamda hayata geçiren bir yapı ortaya çıkardık.

Ayrıntılar geliyor...

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 13:20
  1. İzmir
  2. Recep Tayyip Erdoğan

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