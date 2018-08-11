Erdoğan çağrı yaptı, vatandaşlar seferberlik başlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ile yaşanan kriz sonrasında "yastık altındaki dolar ve eurolarınızı bozdurun" çağrısı ülke genelinde karşılık buldu. Evlerindeki ya da banka hesaplarındaki döviz ve altınlarını alarak kuyumcu ve döviz bürolarının yolunu tutan vatandaşlar yatırımlarını TL'ye çevirerek hükümete yanında olduklarının mesajını verdi. Çok sayıda vatandaş elindeki döviz ve altınları bozdururken esnaflar ise makbuzla gelene ekmekten balığa, traştan kuru temizlemeye kadar çok sayıda ürün ve hizmeti bedavadan veriyor. Altın ve doları olmadığı için bozduramayan bir vatandaş ise 30 bin TL'lik kamyonunu devlete bağışlayarak kampanyaya destek oldu.

Toplanıp altın ve dolarlarını bozdurdular

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısına uyan Ankaralılar ve Ankara’ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) Genel Başkanı Hilmi Yaman ve beraberindeki AHİD üyeleri, “Ülkene sahip çık, dövizini-altınını bozdur” sloganıyla, Ankara’nın Ulus semtindeki Anafartalar Caddesi’nde buluşarak, döviz ve altınlarını bozdurdu.

Çok sayıda vatandaşın da katıldığı etkinlikte, elindeki dolarları bozdurduğunu belirten Hatice Yavuz Duygu, “Mutluyum, hiçbir zaman düşünmüyorum. Hiçbir zaman üzülmedim de hep TL’ye destek verdim. Dolarlar yerde, param cepte. Dolar yerde, TL cepte” dedi.

'Gidecek başka ülkemiz yok'

Kalabalıktan bir başka vatandaş ise “Bizim gidecek başka ülkemiz yok. Ülkemize sahip çıkmak zorundayız. Suriye gibi olmak istemiyorsanız, ülkenize sahip çıkın. Gün birlik günü, siyaset yapma günü değil. Ben de döviz bozdurdum. Herkes ne kadarı varsa, üç-beş herkes bozdursun” dedi.

Döviz bozdurmak için sıraya girdiler

Erdoğan’ın çağrısının ardından Nevşehir’de döviz bozduranların oranı yüzde 80 arttı.

Vatandaşların dövizlerini bozdurmak için adeta sıraya girdiklerini belirten döviz bürosu yetkilileri "Cumhurbaşkanımız yastık altındaki dövizlerinizi bozdurun çağrısından sonra özellikle Nevşehir halkımız çok ciddi anlamda dövizlerini bozdurmaya başladı. Yastık altındaki dolar ve eurolarını tüm dövizlerini getirmeye başladı. Özellikle son 3-4 gündür biz çok ciddi anlamda döviz alışına geçtik. Dolar alış ve satışı kıyasladığımız zaman halkımız yüzde 80 oranında dolarlarını bozduruyor.'' dedi.

“Bu süreçte hepimizin destek çıkması gerekiyor”

Kuyumcu Burak Obut, Cumhurbaşkanının yaptığı çağrıdan sonra halkın altın ve dövizlerini bozdurmaya başladığını söyledi. Obut, "Bu süreçte hepimizin destek çıkması gerekiyor. Ülkemize katkıda bulunmak için elimizden geleni yapmaya hazırız. Halkımızı bu konuda daha duyarlı olmaya davet ediyorum” diye konuştu.

“Bir kilogram alabalık hediye”

Balıkçı Emin Aksoy da kampanyaya destek vererek 100 dolar bozdurup makbuzunu gösterene balık hediye edeceğini söyledi. Aksoy, “100 dolar ve üzeri döviz bozdurup makbuz gösterene 1 kilogram alabalık hediye ediyoruz. Başkanımızın çağrısına uyup ülkemize yardımcı olmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Makbuz getirene ekmek bedava”

Fırıncı Emrullah Akbay, dövizini bozdurup makbuz getirene bedava ekmek verdiklerini söyledi. Akbay, “Bu güzel ülkemizin dolar ve euroya karşı vereceğimiz mücadelemizde böyle bir kampanya başlattık. Bize 200-300 euro veya dolar bozdurup makbuzu getirene 2-3 ekmek bedava vereceğiz. Ülkemizin dolar ve euro karşında vereceği mücadeleyle her zaman sırt sırta verip ekmeği bedava vereceğiz. Maksat ülkemizin kalkınmasıdır, ülkemizin küçük gösterilmemesidir. Her zaman ülkemizin yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

“Bir gün boyunca çay bedava”

Çay ocağında çalışan Mazlum Tunç, döviz bozdurup makbuzunu gösterene bir gün çayın bedava olduğunu söyledi. Tunç, “200-300 euro bozdurup getirene bir gün boyunca çayı bedava dağıtacağız. Dolar o kadar yükseldi ki müşteri buraya gelip çay bile içemiyor. Doların yükselmesi 80 milyonu etkiliyor. Umarım bu kampanya işe yarar da dolar ve euro da düşer" dedi.

“Tıraş bedava”

Berber Ata Kangül ise dövizini bozdurup makbuz getirenleri bedava tıraş edeceğini söyledi. Kangül, “Cumhurbaşkanımızın bu çağrısına kulak vererek en az 100 dolar 200 ve 300 dolar bozdurup makbuzunu getirene tıraşı bedava yapıyoruz. Ülkemiz için elimizden ne geliyorsa Ekonomi olarak her şey olarak yapmaya hazırız” şeklinde konuştu.

Şehit yakınları ve gazilerden destek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "yastık altındaki döviz ve altınlarınızı çıkarın" çağrısına uyan Tüm Şehit Yakınları ve Gazileri Platformu üyeleri, ekonomiye katkı vermek ve farkındalık oluşturmak için döviz ve altınlarını bozdurdu.

200 dolar bozdurana bedava

Mersin’de bir berber işletmesi camına astığı ’200 dolar bozdurana saç-sakal tıraşı bedava, milli duruşa destek’ yazısı ile bu çağrıya destek verdi. Vatandaşlar ise döviz bürolarına giderek dövizlerini bozdurmaya başladı.

Kamyonunu bağışladı

Kayseri’nin Develi ilçesinde pazarcılık yapan ve Develi Pazarcılar Dernek Başkanı olan Süleyman Aydoğdu, "Sebzecilik yaptığım iki aracımdan birini devletime bağışlamaya karar verdim, aileme de sordum ailemde ’millet canını verdi biz iki arabamızdan birini versek hiç kıymeti olmaz’ dedi ve 30 bin TL değerindeki aracımızı bağışlamaya karar verdik. Bizim arabamız, atımız, paramız olsa ne olur olmasa ne olur. Şu anda ülkemizdeki Suriyelileri görüyorsunuz onların da parası vardı, altını vardı ama şu anda ülkeleri yok. Herkes elini taşın altına koymalı" dedi.

Dolar protestosu

Türkiye ile ABD arasında başlayan rahip geriliminin ardından yükselen dolar karşısında Mardinli esnaf Türk Lirası’na sahip çıktı. Mardinli esnaf Türkiye ve Türk lirasına yapılan ekonomik baskıya, doları protesto ederek cevap verdi.

Ücretsiz vesikalık çekimi

Dolar ve altınların bozdurulması yönündeki çağrıya Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinden de destek geldi. İlçe esnafından bir fotoğrafçı altın ve dolarını bozduranlara ücretsiz vesikalık çekimi yaparken, bir fırıncı ise bedava ekmek veriyor.