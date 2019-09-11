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Erdoğan, Bursa'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı

11 Eylül 2019 Çarşamba 10:40
Erdoğan, Bursa'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'nın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Yakup Canbolat ile Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a tebrik telgrafı gönderdi.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 10:40
  1. Bursa'nın kurtuluş yıl dönümünü
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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