Erdoğan, 'Bu bildiriyi küçümseyen darbecinin ta kendisidir' demişti: Bir emekli amiral daha sahneye çıktı!

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104 amiral eskisinin darbe imalı gece yarısı bildirisini Tele-1 yayınında değerlendiren Semih Çetin, "Emekli askerler balık oltalarıyla mı darbe yapacak?" diyerek haddi aşan amiral eskilerini güzelledi.

'Bu bir bildiri değil, basın açıklaması'

Darbe imalı bildiriyi imzalayanların vatansever askerler olduğunu ileri süren Çetin, "Daha önce Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bu vatana hizmet etmiş 104 emekli amiral bir araya gelerek, bir basın duyurusu hazırlamışlar. Bildiri, muhtıra gibi ifadeler sonradan eklendi." dedi.

'Türkiye'nin karşılacağı riske dikkat çekmişler'

Amiral eskilerinin darbe imalı bildirisini güzelleyemeyi sürdüren emekli Tümamiral Semih Çetin, şöyle devam etti:

"Peki bu basın duyurusunu okuduğunuz zaman, konusuna baktığınız zaman şöyle bir şey aklınıza gelmiyor mu; yani bu amiraller Türkiye’deki siyasi partiler yasasıyla ilgili mi görüş paylaşmışlar veya anayasal başka bir konuyla ilgili mi görüş paylaşmışlar? Hayır. Ki bunlara da hakları vardır, anayasamıza göre. Bu amiraller uzman oldukları konuda, Montrö Anlaşması ile ilgili olarak; bu anlaşmanın ortadan kaldırıldığı takdirde, Türkiye’nin karşılaşacağı riskleri Türk milletinin dikkatine sunmak istemişler."

'Muhtıra çağrıştıracak bir durum yok'

"Bir de o dönemde basında yayınlanan görüntülerde TSK içerisindeki ve asla yakışmayacak davranış ve kılık kıyafette bulunan bir amiralin yarattığı sıkıntıyı dile getirerek, 'Aman ha TSK’yi bu tür faaliyetlerden uzak tutun' demişlerdir. Şimdi bu konuda amiraller yorum yapmayacak da kim yorum yapacak? Olaya, metne baktığınızda kesinlikle darbe çağrıştıracak, muhtıra çağrıştıracak bir durum yok."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunları küçümseyen darbecinin ta kendisidir

104 amiral eskisinin bildirisini değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Darbecinin emeklisi muvazzafı olmaz. Hesabını çok ağır vereceksiniz. Siz kaçacaksınız biz kovalayacağız. Türkiye daha 15 Temmuz acısının yaralarını saramamışken, bir grup emekli askerin aslı astarı olmayan meseleler üzerinden milli iradeyi, ülkenin seçilmiş yönetimini tehdit etmelerini küçümseyen, darbecinin ta kendisidir." demişti.