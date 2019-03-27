Erdoğan, Bolu mitinginde bir ilki gerçekleştirdi Daha önceki mitinglerinde vatandaşlara çay dağıtan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolu mitinginde alanı dolduran kalabalığa kırmızı ve beyaz gül attı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim çalışmaları kapsamında Bolu'da vatandaşlara hitap etti. Daha önceki seçimlerinde vatandaşlara çay dağıtan Erdoğan, bu kez alanı dolduran kalabalığa kırmızı ve beyaz gül attı. Erdoğan'ın seçim şarkısı olarak kullandığı Kayahan'ın Bir Aşk Hikayesi şarkısına coşkulu bir şekilde eşlik etmesi de dikkat çekti.

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