Erdoğan, Bolu mitinginde bir ilki gerçekleştirdi
Daha önceki mitinglerinde vatandaşlara çay dağıtan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolu mitinginde alanı dolduran kalabalığa kırmızı ve beyaz gül attı.27 Mart 2019 Çarşamba 16:29
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim çalışmaları kapsamında Bolu'da vatandaşlara hitap etti.
Daha önceki seçimlerinde vatandaşlara çay dağıtan Erdoğan, bu kez alanı dolduran kalabalığa kırmızı ve beyaz gül attı.
Erdoğan'ın seçim şarkısı olarak kullandığı Kayahan'ın Bir Aşk Hikayesi şarkısına coşkulu bir şekilde eşlik etmesi de dikkat çekti.
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