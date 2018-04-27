Erdoğan bölge halkı için yüz yıllık fırsat

RESUL EKREM ŞAHAN/ANKARA Erken seçim ile birlikte gözler önümüzdeki seçimlerin Doğu ve Güneydoğu’ya nasıl yansıyacağına çevrildi. Yeni Akit’e konuşan AK Parti Diyarbakır eski milletvekili Cuma İçten ve Kürt siyasetçi Galip İlhaner “Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Kürtlerin büyük çoğunluğu Erdoğan’ı bölge için büyük şans olarak görüyor” diyor.

24 Haziran erken seçim kararını Yeni Akit’e değerlendiren AK Parti Diyarbakır eski Milletvekili Cuma İçten, “Doğu ve Güneydoğu bölgesinde 7 Haziran’dan bu yana çok şey değişti. Çünkü 7 Haziran’da şiddeti destekleyen, terörü örgütleriyle birlikte hareket eden özelikle yerel belediye başkanlarıyla taraflı KCK’dan emir alan yönetim şekillerinden dolayı bölge halkı ciddi sorunlar yaşamıştı. Ama süreç içerisinde onların terör örgütleriyle olan bağlarının net bir şekilde belgeleriyle ortaya çıktıktan sonra devletin normalleşme sürecinde hukuki adımları attıktan sonra bölgede kayyımlar atandı. Bunun sonucu olarak da yıllardır hizmet görmeyen bölge halkı, kayyımlar aracılığıyla hizmet gördü. Devlet 15 Temmuz sonrası terör örgütlerine nefes aldırmadı. 15 Temmuz’da da Güneydoğu Hakkari’den Van’a, Diyarbakır’a dik bir duruş sergiledi. Dolayısıyla da bölge halkı 24 Haziran’da gerekli cevabı verecek” diye konuştu.

“BÖLGE HALKI HER ŞEYİN FARKINDA”

Cumhur ittifakının yüzde 60’ın üzerine çıkabileceğini belirten Kürt Siyasetçi Galip İlhaner, “Cumhur İttifakı yüzde 60 üzerine çıkabilir. Buna en büyük katkıyı ise Doğu ve Güneydoğu bölge halkı verecektir. Sürpriz bir sonuç çıkacak bölgeden. Güneydoğu’dan yüzde 65-70 arası, Türkiye geneli yüzde 60 üzeri çıkabilir. Kürtlerin büyük çoğunluğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diyor. Kürtlerin en büyük problemi PKK (HDP)’dır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kürtler için 100 yıllık bir fırsattır. Türkiye’de 2 tip ahmak var. Biri PKK’nın çözüm sürecini bitirdiğine inanmak istemeyenler, diğeri FETÖ’nün darbe yaptığına inanmak istemeyenler. Ama, Kürtler bu 2 gerçeğin de net bir şekilde farkında” değerlendirmesinde bulundu.