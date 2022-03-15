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Gündem Erdoğan, BM’den daha etkin
Gündem

Erdoğan, BM’den daha etkin

BM, AB ve NATO gibi kuruluşlar Rusya’nın, Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal girişimini eli kolu bağlı izlerken Türkiye, yaşanan insanlık dramına kayıtsız kalamadı.

Yeniakit Publisher
2022-03-15 09:51:00 -
Erdoğan, BM’den daha etkin

“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” politikasıyla hareket eden Türkiye, Erdoğan’ın öncülüğünde iki ülke arasında barış ve huzurun tesis edilmesi için her türlü girişime ev sahipliği yapıyor. Erdoğan, ateşkes, bölgeden sivillerin tahliyesi ve barışın tesisi için yürüttüğü diplomatik çalışmalarında 4 günde 10’un üzerinde devlet başkanı ile görüşme yaparken, birçok lider de görüşmek için sırada bekliyor. BM Genel Sekreteri Guterres’in bile Rusya-Ukrayna arasında arabuluculuk girişimleri, barışa katkı çalışmaları ve diplomatik çabaları için teşekkür etmesi Erdoğan’ın BM’den daha etkili olduğunu gözler önüne serdi.

Konuya ilişkin Akit’e konuşan AK Parti Kütahya Milletvekil İshak Gazel, şunları dile getirdi:

Küresel statüka yıkılmalı

“BM’nin sistemi son yaşanan gelişmeler göz önüne alındığında çökmüş durumdadır. Bunu daha önce sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan BM toplantısında ve yazdığı kitabında ‘Dünya beşten büyüktür’ sözleri ile belirtmiştir. Burada Türkiye, Erdoğan önderliğinde hiçbir ülkenin, hiçbir kuruluşun almak istemediği bir inisiyatifi almış durumda. Önceliğimiz her zaman diyalog yoluyla sorunların çözülmesidir. Bu minvalde de her türlü adım atılıyor. Antalya’da düzenlenen Diplomasi Formu da buna en güzel örnektir. Bu çalışmalar amacına ulaşana kadar devam edecektir. Biz bölgesinde ve küresel ölçekte sorumluluk sahibi olan bir ülkeyiz. Bitme noktasına gelen dünya sisteminin yeniden, daha adil bir dünya için yeniden yapılandırılması gerektiğini düşünüyoruz.”

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Yorumlar

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Erdoğan dan ülkemizde ki memurlar zenginler başta olmak üzere neredeyse tüm dünyada Bir çok ülke topluluk destek aldı yardım gördü tabi ülkemizin
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Erdoğan dan ülkemizde ki memurlar zenginler başta olmak üzere neredeyse tüm dünyada Bi çok ülke topluluk destek aldı yardım gördü. tabi ülkemizin milli kaynakları ile ama neyazıkki birtek biz fakir fukara yani oy verenler fayda görmedik. fakirdik fak fakir olduk.
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