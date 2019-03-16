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Erdoğan: Biraz daha ileri giderseniz sizi terbiye etmesini biliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziosmanpaşa'da önemli açıklamalarda bulundu.

16 Mart 2019 Cumartesi 17:32
Erdoğan: Biraz daha ileri giderseniz sizi terbiye etmesini biliriz

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Gaziosmanpaşa'nın tüm mahallerindeki kardeşlerime sevgilerimi gönderiyorum. En son 22 Haziran'da buraya gelmiştim. Dünyanın en büyük 10 mega projesinden 6’sına ülkemizin imza atması şüphesiz bazılarını kıskandıracak. Yine böyle büyük bir coşku vardı. İslam düşmanlarına Müslüman karşıtlarına asla boyun eğmeyeceğiz. Bizim mazlumlara sahip çıkmamız. Şüphesiz birilerinin huzurunu bozacak. Türkiye’nin yükselmesi kuşkusuz haçlı artıklarının uykusunu kaçıracak.

Erdoğan'dan dünyaya net mesaj

Bize saldıran Haçlı bozuntularına sesleniyorum. Bizi hedef alan katillere ve katillerin sırtını sıvazlayan odaklara sesleniyorum başaramayacaksınız. Bizi susturamayacaksınız. Siz istemesiniz de biz zalime zalim katile katil teröriste terörist demeyi cesaretle sürdüreceğiz. Hamuru kardeşlikle yoğrulmuş bu milleti asla bölemeyeceksiniz. Zulümlerinizi yüzünüze çarpmaktan çekinmeyeceğiz.

Bu milleti hakir görenler güçlenen bir Türkiye’yi elbette kabullenemeyecek biz asla geri adım atmayacağız. Siz istemeseniz de Biz Kudüs'ün hakkını Gazze'nin hukukunu savunacağız.

Bugün Türkiye tüm dünyada umudun adıdır. Ülkemizden binlerce kilometre uzaklıktaki teröristlerin gözü dönmüş katillerin ülkemizi hedef almasının sebebi budur. Türkiye her alanda başını dik tutmak mecburiyetindedir.

Bu adam terörün 'İslam ülkelerinden kaynaklandığını' söyleyecek kadar seviyesiz zelil bir adam. Bu ifadenin aynısını Avusturyalı senatör de söylüyor. Ya sen kimden yanasın domuzdan yana mısın bu milletten yana mısın hale bak! Ben buradan CHP’li kardeşlerime sesleniyorum dikkat edin; bu adam bir projedir ve bu adam nerede ne söyleyeceğinin farkında değil. Zira bu HDP ile beraber değil mi İYİ Parti ile istikametini kaybetmiş Saadet ile beraber değil mi? Bunların millilik diye vatanseverlik diye bir derdi yok.

Bu adam (Sezai Temelli) Kürt değildir onu da söyleyeyim size bu adam ipsiz sapsız birisidir. Kürdistan diye bir bölge Türkiye'de yok. Sen Kürdistan'ı çok seviyorsan Irak'ın kuzeyinde öyle bir bölge var defol git oraya ama bu ülkeyi bölmeye hiç kimsenin hakkı yok.

"Biraz daha ileri giderseniz sizleri terbiye etmesini biliriz"

49 kardeşimizi şehit eden kalleş diyor ki Anadolu yakasında kalabilirsiniz ama Avrupa Yakası’na geçemezsiniz kimsin ulan sen! O şimdi kendi kafasına göre hesap yapıyor 49 Müslüman’ı öldürdüm. Biz bu dünyada yeniden bir haçlı hilal mücadelesi istemiyoruz. Çok merak ediyorsanız gereği de olur.

Tüm dünyanın gözbebeği olan İstanbul’a Konstantinapol ifadesini kullanan Netenyahu oğlunun kulağını çek eğer bu noktada biraz daha ileri giderseniz terbiye metotlarımız farklıdır sizleri o tür de terbiye etmesini biliriz. Artık burası İstanbul’dur. Minareleri yıkacakmış bak şimdi sana Gaziosmanpaşa’dan sesleniyorum; minareler süngü, kubbeler miğfer, camiler kışlamız, müminler asker hiçbir şey bizi sindiremez. Biz oyuz ki imanı ile övündüğümüz ecdadımız hiçbir zaman diz çökmemiş. İmanın geçilmez kalesi Çanakkale’ye kadar ecdadımızı zaferden zafere koşturan bizim inanç birliğimizdir.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 17:32
  1. İstanbul
  2. Çanakkale
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • bilobilo6 dk önce
    her seçim öncesi olduğu gibi israil yine malzeme vererek reizin yardımına koşmuş hamdolsun
  • ismail hakki efendi ismail hakki efendi 10 dk önce
    baskanim herseyi göruyoruz agzini yorma bu pisliklerle millet kime oyunu verecegini biliyor hainlerin sesinin kesilmesine allahin izniylen iki hafta kaldi bay kemalin isi bitecek
  • KAMAL ATAİSTKAMAL ATAİST11 dk önce
    Kemalistler sonunuz geliyor, daha ne yazıp çiziyorsunuz? (her iki kemalı kastediyorum m.k.a ve k.k.)
  • ERDİNÇ IŞIK ERDİNÇ IŞIK 49 dk önce
    VATAN BAYRAK EZAN ÖLÜMÜNE YANINDAYIZ RECEB TAYYİP ERDOĞAN ÖLÜMÜNE ABD BİLE GÖĞÜS GÖĞÜSE SAVAŞI YEMEDŞ ÖĞLE Bİ ECDADIN TORUNLARIYIZ KARISI DUL ÇOCUKLARINI YETİM BIRAKMAK İSTEYEN BUYURSUN GELSİN.....HAİNLER...
  • ÖzkanÖzkan52 dk önce
    Uyanın!!!
  • turkturk1 sa önce
    SENI BUNUN ICIN SEVIYORUZ ACIK SOZLU VE MERT .... KOCA REIS.. TURKLERI TANIYON IYI TANIR DUVARLAR ORER TANIMAYAN ISE OYLE KONUSUR REIS
  • Mustafa yıldırımMustafa yıldırım1 sa önce
    Başkan erdoğana sonuna kadar arkasındayız .biz allahdan başkakiseden korkmayız elhamdulillah dağlar dan daha büyük imanımız var...
  • engineerengineer1 sa önce
    YORUMSUZ YORUM:Mısır’ın Sina yarımadasının en güney noktasındaki tatil kenti Sharm el-Sheikh 23 Temmuz 2005’de ardarda üç saldırıya maruz kaldı ve toplam 88 kişi öldü, 150’den fazla kişi yaralandı.İlk saldırı saat 0115’de şehir merkezindeki bir market alanında gerçekleşti. İkinci saldırı bir taksi durağında, üçüncü saldırı 4 yıldızlı Ghazala Gardens otelde gerçekleşti.Üç eylemciden sadece üçüncüsü planladığı hedefe ulaşabilmişti. İlk iki eylemci ise hedeflerine ulaşamadan kontrol noktalarından durdurulduğunda kendilerini infilak ettirmişlerdi. Saldırılarda hayatlarını kaybedenlerin büyük çoğunluğu Mısırlılardan oluşuyordu.Saldırı Abdullah Azzam Tugayları isimli, El Kaide ile bağlantılı olduğu tahmin edilen bir örgüt tarafından üstlenildi.
  • Ahmet Faruk Çarıkcıoğlu Ahmet Faruk Çarıkcıoğlu 1 sa önce
    Zillet ittifakı inşallah sandığa gömülecek
  • engineerengineer1 sa önce
    bu söylem kaç oya tahvil edilebilir acaba
  • imanlı ülkücüimanlı ülkücü1 sa önce
    hey dostum trump nasılsın?Merak etme an karibu z zamanda BRUNSON'u memleketine gönderiyorum emrin başım üstüne.
  • abdi tiritciabdi tiritci1 sa önce
    egiyoruz malesef,,,,,,eymeyiyorsak neden ayasofyayi ibadete acmadik ?
  • SolcuSolcu2 sa önce
    Yaşa var ol reis kahrolsun kemal.
  • ChpliChpli2 sa önce
    Bu seçim oyum yüzde yüz Erdoğana
  • HakkıHakkı2 sa önce
    Reissssssss

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