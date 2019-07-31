Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında yaklaşık yarım saat süren görüşme sona erdi.31 Temmuz 2019 Çarşamba 15:18
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yeni binasında incelemede bulunduktan sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. Basına kapalı görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin görüşmesinde güncel siyaset ve dış politika konularının ele alındığı bildirildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'nin gün içerisinde bir görüşme gerçekleştireceği bildirilmişti.
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