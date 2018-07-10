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Erdoğan Azerbaycan'a doğru hareket etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Esenboğa Havalimanı'ndan Azerbaycan'a hareket etti.

10 Temmuz 2018 Salı 09:43
Erdoğan Azerbaycan'a doğru hareket etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gerçekleştirilen yemin töreninin ardından ilk resmi ziyaretini gerçekleştirmek için Ankara'dan Azerbaycan'a doğru hareket etti. 

Erdoğan, devlet geleneğine uygun şekilde ilk yurt dışı ziyaretini, dost ve kardeş ülkeler Azerbaycan ile KKTC'ye gerçekleştireceğini açıklamıştı.

Kaynak: TRT Haber

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 09:43
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