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Erdoğan: Asıl büyük reform şehir hastaneleri

Avrupa’nın en büyük hastanesi olan Ankara Şehir Hastanesi’ni açan Başkan Erdoğan, Türkiye’nin artık, ölüsünü rehin bıraktığı, ilaç bulamadığı vahim günleri geride bıraktığını söyledi. 16 yılda 1280 yeni hastane inşa ettiklerini belirten Erdoğan, “Asıl büyük reform ise şehir hastanelerimizdir. Yozgat, Mersin, Isparta, Adana, Kayseri, Elazığ, Eskişehir, Manisa şehir hastanelerini inşa ederek hizmete aldık’ dedi.

15 Mart 2019 Cuma 11:52
Erdoğan: Asıl büyük reform şehir hastaneleri

Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise tüm birimleri tek seferde inşa edilen 3. büyük hastanesi olan Ankara Şehir Hastanesinin açılışında konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Hükümetlerimiz dönemlerinde ülkemizdeki mevcut bin 156 hastanenin büyük bölümünü de yeniden yaparak toplamda bin 282 yeni hastane inşa ettik. Birinci basamak sağlık kuruluşlarımızın sayısı 8 bin 850 ilave ile 15 bin 920’yi buldu. Yatak kapasitesini 136 bin ilave ile 239 binin üzerine çıkardık” bilgisini paylaştı.

Ölüyü rehin alıyorlardı!

Eski Türkiye’de içimizi en çok acıtan konulardan biri sağlık sistemimizin yetersizlikleri yüzünden ortaya çıkan vahim görüntülerdi” değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, şunları dile getirdi: “Yaşı 35-40’ın üzerinde olan her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bu görüntüleri bizzat yaşamıştır. Hastanelerimiz adeta dökülüyordu, vatandaşımız doktora ulaşana kadar öyle eziyet çekiyordu ki sağlam da olsa hastalığı tavan yapıyordu. Haydi doktora ulaştı diyelim, tetkikler, tahliller için doğru dürüst altyapı yoktu. Muayenesini oldu, reçetesini aldı, bu defa da ilaç bulamıyordu. Acillerin durumu çok daha fenaydı. İster acilden, ister poliklinikten gelsin, kendisine çıkarılan faturayı ödeyemediği için hastanede rehin kalan, ölüsü dahi rehin alınan veya arka kapılardan kaçmak zorunda bırakılan insanlarımız vardı. Böyle bir süreci yaşadık.

Göreve gelir gelmez sağlık sistemin el attıklarını belirten Başkan Erdoğan, şöyle devam etti: “Bunun için göreve gelir gelmez hemen sağlıkta dönüşüm programını başlattık ve sistemi hızla baştan aşağı değiştirdik. Ülkemizdeki her bir vatandaşımızın yaşadığı yere, gelirine, statüsüne bakılmaksızın en iyi sağlık hizmetlerini alabileceği bir yapı kurduk. Hastanelerimizi, binalarından içindeki teçhizata kadar her şeyiyle modernleştirdik.”

Asıl reform bunlar

Asıl reformun şehir hastaneleri olduğuna dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tabii olmaz dediler, sendikalar hayır bunlar bizim dediler. Dedik ki yok olacak, bunlar sizin değil, bunlar bu milletin, devletin, biz buradaki hizmeti en ideal şekilde vereceğiz. SSK hastanelerinin halini az önce gördünüz. Biz bunları yaşamak istemiyoruz, milletimize bunları yaşatmak istemiyoruz. Nihayet 2013 yılında şehir hastanelerimizle ilgili imza törenini gerçekleştirerek inşa sürecine geçtik. Yozgat, Mersin, Isparta, Adana, Kayseri, Elazığ, Eskişehir, Manisa şehir hastanelerini kamu-özel ortaklığı formülüyle inşa ederek hizmete almıştık. Bilkent Şehir Hastanesi’nin de 12 bin 100 yatak, 2 bin 831 poliklinik, bin 999 yoğun bakım yatağı ve 410 ameliyathane sayısına ulaştık.

En çok istemeyenler istifade edecek

Savunma sanayisi gibi ilaç ve tıbbi teknoloji alanında da ülkemizi dışa bağımlılıktan kurtarmalı, ihracatçı ülke haline gelmeliyiz” diyen Erdoğan, “Bilkent Şehir Hastanemizin merkezinde yer aldığı bölgede 600 dönümlük sağlık vadisi ve yaşam bilimleri teknoloji geliştirme bölgesi kuracağız. Eminim şehir hastanelerimizden de en çok yine istemeyenler istifade edecek. Varsın etsinler, bizim bu noktada bir derdimiz, sıkıntımız yok” dedi.


Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 11:52
  1. Yozgat
  2. Manisa
  3. Kayseri
  4. Mersin
  5. Isparta
  6. Eskişehir
  7. Elazığ
  8. Adana
  9. Bilkent Şehir Hastanesi
  10. Şehir Hastaneleri
  11. Recep Tayyip Erdoğan
  12. Ankara Şehir Hastanesi

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