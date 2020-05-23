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Erdoğan 26 yıl önceki o fotoğraflarını paylaştı! Sosyal medya yıkıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Haliç ile ilgili 26 yıl önceki fotoğraflarını paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 00:13:00 -
Erdoğan 26 yıl önceki o fotoğraflarını paylaştı! Sosyal medya yıkıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç ile ilgili 26 yıl önceki fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Tıpkı 26 yıl önce bir bataklığa dönüşmüş olan Haliç'i tüm canlılar için masmavi, tertemiz bir yaşam alanına çevirdiğimiz gibi, ülkemizin dört bir yanında biyolojik çeşitliliği korumaya ve artırmaya devam edeceğiz."

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