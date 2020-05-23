Erdoğan 26 yıl önceki o fotoğraflarını paylaştı! Sosyal medya yıkıldı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Haliç ile ilgili 26 yıl önceki fotoğraflarını paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç ile ilgili 26 yıl önceki fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Tıpkı 26 yıl önce bir bataklığa dönüşmüş olan Haliç'i tüm canlılar için masmavi, tertemiz bir yaşam alanına çevirdiğimiz gibi, ülkemizin dört bir yanında biyolojik çeşitliliği korumaya ve artırmaya devam edeceğiz."