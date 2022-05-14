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Ekonomi 6 lira 70 kuruşa çıkıyor! Erdoğan'dan yüzde 73 zam müjdesi
Ekonomi

6 lira 70 kuruşa çıkıyor! Erdoğan'dan yüzde 73 zam müjdesi

Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışında halka hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaş çay alım taban fiyatını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-14 15:55:00 - 2022-05-14 16:06:09
6 lira 70 kuruşa çıkıyor! Erdoğan'dan yüzde 73 zam müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ikinci denize dolgu havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı'nın vatandaşların hizmetine açtı.

Erdoğan burada yaptığı konuşmada yaş çay alım taban fiyatını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bu yıl yaş çay alımlarında uygulanacak taban fiyatı yüzde 73'ün üzerinde artışla 6 lira 70 kuruşa çıkarıyoruz." dedi.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Bu bölgenin en önemli gelir kaynağı çay üretimidir. 2022 yılı yaş çay alım fiyatlarının müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Geçtiğimiz yıl yaş çay alım fiyatı kilogramda 3,87 liraydı. Bu yıl yaş çay alımlarında uygulanacak taban fiyatı yüzde 73'ün artışla 6.70 kuruşa, kilogramda 13 kuruş olan desteklemeyi de yüzde 130 artırarak 30 kuruşa çıkarıyoruz. Böylece üreticilerimiz çaylarını geçen yıla göre destekleme ile birlikte ortalaması yüzde 75'e gelen artışla kilogramı 7 liradan fabrikaya verebilecek. Yeni yaş çay alım fiyatımızın bölgemize ve siz değerli hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum.

 

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