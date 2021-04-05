Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra saat 18.00'de emekli amirallerin bildirisini değerlendirmek üzere toplanacak olan AK Parti MYK'ya da başkanlık etti. Toplantının ardından Erdoğan ülkenin gündemine oturan 104 emekli amiralin yayınladığı bildiri hakkında son dakika kritik açıklamalarda bulundu. Erdoğan 104 emekli amiral için ne dedi?

Cumhurbaşkanı'nın amirallerin bildirisi hakkında açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir gece yarısı gerçekleştirilen bu eylem kesinlikle art niyetli bir girişimdir. Emekli amirallerin vazifesi 104 tanesi bir araya gelerek siyasi bir tartışma konusunda darbe imaları içeren bildiriler yayınlamak değildir. Emekli amiral sıfatıyla da olsa böyle bir girişim, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik bir bühtandır." dedi.

Geçmişte darbelerle dolu bir ülkede bir grup amiralin gece yarısı böyle bir girişimde bulunması kabul edilmez. Milli iradeden yana tavır koyan tüm siyasi parti temsilcilerine STK'lara, üniversitelere teşekkür ediyorum. Hiçbir emekli kamu görevlisinin topluca böyle bir yola tevessül etme hakkı yoktur. Türkiye'de demokrasiye yönelik her saldırı, bu tarz bildirilerin ardından gelmiştir. FETÖ'cü hainlerin darbe girişimine karşı milletimizin yanında yer alırken görmedik.

Montrö dönemin şartlarında kazanımdır, bağlılığımızı sürdürüyoruz.

Hiçbir emekli kamu görevlisinin topluca böyle bir yola tevessül etme hakkı yoktur.

Biz bildiri yayınlanır yayınlanmaz tüm siyasetçilerin karşı duruşlarını güçlü bir şekilde beklerdik. Her zamanki gibi bizim muhatabımız millettir, yol haritamızı milletle paylaşmak için bir araya geldik, hadlerini yine milletimizle birlikte göstereceğiz.

27 Mayıs'ta merhum Menderes'e böyle yapmışlardır. 28 Şubat'ta ülkenin meşru yönetimine bu pervasızlıkla saldırmışlardır.

Bu meseleyi siyasi istismar aracı haline getirmek isteyenler çıkacaktır. Onlarla da sandıkta hesaplaşacağız.

Bu meseleyi siyasi istismar aracı haline getirmek isteyenler çıkacaktır. Onlarla sandıkta hesaplaşacağız. Milletimiz kimin demokrasinin ve hukuk devletinin yanında durduğunu görüyor.

Uzun görüşmelerin ardından İkinci Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde Montrö Sözleşmesini imzaladık. Montrö sözleşmesi dönemin şartlarında önemli bir kazanımdır. Montrö'nün ülkemize sağladığı kazanımları önemli görüyor, daha iyisi için imkan bulana kadar bu sözleşmeye bağlılığımızı sürdürüyoruz. Montrö'yü imzaladığımız tarihten beri akademi dünyasında, medyada askeri cenahta pek çok görüş ortaya konmuştu. Amaç Montrö sözleşmesi ile ilgili tartışmaya katkı sağlamaksa bildiri yayınlamak değil, akademik dünyada ya da medyada görüş bildirmektir. Ama gelecekte bu ihtiyaç ortaya çıkarsa, ülkemizi daha iyisine kavuşturmak üzere her sözleşmeyi gözden geçirmekten de çekinmeyiz

Kanal İstanbul ile Montrö arasında kurulan bağlantı tamamen yanlıştır. Montrö Sözleşmesinden çıkmayla ilgili halihazırda ne bir çalışmamız ne de böyle bir niyetimiz vardır.

İbrahim Kalın'ın bildiri hakkında açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "Bir grup müteakit askerin darbe dönemlerini çağrıştıran açıklaması sadece kendilerini gülünç ve zavallı duruma düşürmüştür. Haddinizi bilin ve yerinizde oturun" dedi. TBMM Başkanı Şentop ise "Düşünce açıklama başka, darbe çağrışımlı bildiri hazırlamak başka" ifadelerini kullandı. Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Montrö bildirisi' yayınlanan emekli amiraller hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.