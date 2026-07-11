Şaşırtan adımı attılar! WhatsApp o kritik bilginizi artık tüm rehberinizle paylaşacak

Yeni sistem sayesinde kullanıcıların doğum günü takibi için ayrı bir takvim veya hatırlatma uygulaması kullanmasına ihtiyaç kalmayacak. WhatsApp, rehberde kayıtlı kişilerin doğum günlerini uygulama içerisinde listeleyebilecek ve günü geldiğinde otomatik bildirim gönderecek. Özellikle yoğun iş temposu nedeniyle özel günleri unutabilen kullanıcılar için bu özelliğin önemli bir kolaylık sağlaması bekleniyor. Doğum günü bildirimlerinin çalışabilmesi için rehberde bulunan kişilerin doğum tarihi bilgilerini WhatsApp hesaplarına eklemiş olmaları gerekiyor. Bilgisini paylaşmayan kullanıcılar için sistem herhangi bir hatırlatma oluşturmayacak.