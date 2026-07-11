Şaşırtan adımı attılar! WhatsApp o kritik bilginizi artık tüm rehberinizle paylaşacak
Meta, WhatsApp kullanıcılarının arkadaş ve aile üyelerinin özel günlerini kaçırmaması için rehberdeki kişilerin doğum günlerini otomatik takip eden yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Kullanıcıların girdiği yaş ve doğum tarihi verileriyle entegre çalışacak olan sistem, gün geldiğinde otomatik bildirim göndererek harici takvim ihtiyacını tamamen ortadan kaldıracak. Gizlilik ayarlarıyla desteklenmesi beklenen bu özelliğin, özellikle yoğun tempoda çalışan milyonlarca kullanıcı için büyük bir kolaylık sağlaması hedefleniyor.