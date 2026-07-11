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Şaşırtan adımı attılar! WhatsApp o kritik bilginizi artık tüm rehberinizle paylaşacak

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Şaşırtan adımı attılar! WhatsApp o kritik bilginizi artık tüm rehberinizle paylaşacak

Meta, WhatsApp kullanıcılarının arkadaş ve aile üyelerinin özel günlerini kaçırmaması için rehberdeki kişilerin doğum günlerini otomatik takip eden yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Kullanıcıların girdiği yaş ve doğum tarihi verileriyle entegre çalışacak olan sistem, gün geldiğinde otomatik bildirim göndererek harici takvim ihtiyacını tamamen ortadan kaldıracak. Gizlilik ayarlarıyla desteklenmesi beklenen bu özelliğin, özellikle yoğun tempoda çalışan milyonlarca kullanıcı için büyük bir kolaylık sağlaması hedefleniyor.

#1
Foto - Şaşırtan adımı attılar! WhatsApp o kritik bilginizi artık tüm rehberinizle paylaşacak

WhatsApp, kullanıcıların rehberlerinde bulunan kişilerin doğum günlerini takip etmelerini kolaylaştıracak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Android sürümünde geliştirilen sistem sayesinde, doğum günü yaklaşan kişiler için uygulama içinden otomatik hatırlatmalar gönderilecek. Böylece kullanıcılar, önemli günleri kaçırmadan kutlama yapabilecek.

#2
Foto - Şaşırtan adımı attılar! WhatsApp o kritik bilginizi artık tüm rehberinizle paylaşacak

Meta çatısı altındaki WhatsApp, daha önce bazı ülkelerde yürürlüğe giren yaş doğrulama düzenlemeleri kapsamında kullanıcılardan doğum tarihi bilgisi istemeye başlamıştı. İlk etapta yalnızca yasal yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla toplanan bu bilgiler, şimdi kullanıcı deneyimini geliştirecek yeni bir özelliğin temelini oluşturuyor. Şirket, doğum günü hatırlatmalarıyla kullanıcıların arkadaşları ve aile bireyleriyle olan iletişimini daha güçlü hale getirmeyi amaçlıyor.

#3
Foto - Şaşırtan adımı attılar! WhatsApp o kritik bilginizi artık tüm rehberinizle paylaşacak

Yeni sistem sayesinde kullanıcıların doğum günü takibi için ayrı bir takvim veya hatırlatma uygulaması kullanmasına ihtiyaç kalmayacak. WhatsApp, rehberde kayıtlı kişilerin doğum günlerini uygulama içerisinde listeleyebilecek ve günü geldiğinde otomatik bildirim gönderecek. Özellikle yoğun iş temposu nedeniyle özel günleri unutabilen kullanıcılar için bu özelliğin önemli bir kolaylık sağlaması bekleniyor. Doğum günü bildirimlerinin çalışabilmesi için rehberde bulunan kişilerin doğum tarihi bilgilerini WhatsApp hesaplarına eklemiş olmaları gerekiyor. Bilgisini paylaşmayan kullanıcılar için sistem herhangi bir hatırlatma oluşturmayacak.

#4
Foto - Şaşırtan adımı attılar! WhatsApp o kritik bilginizi artık tüm rehberinizle paylaşacak

Bu nedenle özelliğin kapsamı, kullanıcıların doğum tarihi bilgilerini paylaşma oranına göre zaman içinde genişleyebilecek. Mevcut geliştirme sürümünde doğum tarihi bilgilerinin kimler tarafından görülebileceğine ilişkin özel bir gizlilik seçeneği bulunmuyor. Ancak özelliğin resmi olarak yayınlanmasından önce WhatsApp'ın, kullanıcıların bu bilgiyi kimlerle paylaşacağını belirleyebileceği yeni gizlilik ayarlarını devreye alması bekleniyor.

#5
Foto - Şaşırtan adımı attılar! WhatsApp o kritik bilginizi artık tüm rehberinizle paylaşacak

Bu sayede kullanıcılar kişisel verileri üzerinde daha fazla kontrol sahibi olabilecek. Doğum günü hatırlatma sistemi şu anda Android platformu için geliştirme ve test aşamasında bulunuyor. WhatsApp, özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağına ilişkin resmi bir tarih paylaşılmadı.

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