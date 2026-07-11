“Evlatlarıma yok, devlete var!” İbrahim Tatlıses’in servet listesi ağızları açık bıraktı
Geçirdiği sağlık sorunlarıyla gündemden düşmeyen sanatçı İbrahim Tatlıses, servetini çocuklarına değil devlete bırakma kararıyla kamuoyunda yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Bodrum’daki villalardan İstanbul’daki onlarca daireye kadar uzanan devasa mal varlığı, miras konusunda çocuklarıyla arasında gerginliğe yol açmış görünüyor. Ahmet Tatlıses’in babasının bu kararına şiddetle karşı çıkmasıyla birlikte, usta sanatçının yılların emeğiyle oluşturduğu servet yeniden gündemin ilk sırasına yerleşti.