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"Evlatlarıma yok, devlete var!" İbrahim Tatlıses’in servet listesi ağızları açık bıraktı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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“Evlatlarıma yok, devlete var!” İbrahim Tatlıses’in servet listesi ağızları açık bıraktı

Geçirdiği sağlık sorunlarıyla gündemden düşmeyen sanatçı İbrahim Tatlıses, servetini çocuklarına değil devlete bırakma kararıyla kamuoyunda yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Bodrum’daki villalardan İstanbul’daki onlarca daireye kadar uzanan devasa mal varlığı, miras konusunda çocuklarıyla arasında gerginliğe yol açmış görünüyor. Ahmet Tatlıses’in babasının bu kararına şiddetle karşı çıkmasıyla birlikte, usta sanatçının yılların emeğiyle oluşturduğu servet yeniden gündemin ilk sırasına yerleşti.

#1
Foto - "Evlatlarıma yok, devlete var!" İbrahim Tatlıses’in servet listesi ağızları açık bıraktı

Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir gündemde olan Tatlıses’in hastanedeki tedavi süreci tamamlandıktan sonra 22 Nisan’da doktorlarının onayıyla taburcu edildiği öğrenilmişti. Ünlü sanatçı şu sıralar rehabilitasyon çalışmalarını sürdürüyor.

#2
Foto - "Evlatlarıma yok, devlete var!" İbrahim Tatlıses’in servet listesi ağızları açık bıraktı

Tatlıses’in sağlık durumu kadar, yıllardır konuşulan serveti ve mirası da yeniden gündeme geldi. Oğlu Ahmet Tatlıses, yaptığı açıklamada babasının hastanede kaldığı süre boyunca kendisini ziyaret eden kimsenin olmadığını öne sürdü.

#3
Foto - "Evlatlarıma yok, devlete var!" İbrahim Tatlıses’in servet listesi ağızları açık bıraktı

Ahmet Tatlıses, babasının mirasını devlete bırakacağı yönündeki sözlerine de tepki göstererek, böyle bir kararın doğru olmadığını savundu. Tatlıses, “Bu kadar evladın, torunun varken böyle bir şeyin olması mümkün değil. Aklıselim düşünen biri böyle bir karar almaz” ifadelerini kullandı.

#4
Foto - "Evlatlarıma yok, devlete var!" İbrahim Tatlıses’in servet listesi ağızları açık bıraktı

İbrahim Tatlıses ise daha önce yaptığı açıklamada vasiyetini hazırladığını belirterek, mirasını devlete bırakacağını söylemişti. Ünlü sanatçı, çocuklarına herhangi bir miras bırakmayacağını ifade ederek, yıllarca verdiği emekle kazandığı serveti istediği şekilde değerlendirme hakkının kendisine ait olduğunu dile getirmişti.

#5
Foto - "Evlatlarıma yok, devlete var!" İbrahim Tatlıses’in servet listesi ağızları açık bıraktı

Tatlıses açıklamasında, “Bana bu parayı babam bırakmadı, ben kendim kazandım. Ben onlara büyük bir miras bıraktım, bunun değerini bilmiyorlar” sözleriyle dikkat çekmişti.

#6
Foto - "Evlatlarıma yok, devlete var!" İbrahim Tatlıses’in servet listesi ağızları açık bıraktı

Sanat kariyerinin yanı sıra ticari yatırımlarıyla da tanınan İbrahim Tatlıses’in yıllar içinde büyük bir servet oluşturduğu biliniyor. Ünlü sanatçının adı geçen mal varlıkları arasında çok sayıda gayrimenkul ve ticari yatırım bulunuyor.

#7
Foto - "Evlatlarıma yok, devlete var!" İbrahim Tatlıses’in servet listesi ağızları açık bıraktı

İddialara göre Tatlıses’in sahip olduğu bazı taşınmazlar şöyle sıralanıyor: Seyrantepe’de 32 daire ve 4 dükkân Fikirtepe’de 4 daire İstanbul’un farklı bölgelerinde çeşitli daireler Şanlıurfa ve Kuşadası’nda arsalar İzmir’de 5 lüks daire Bodrum’da 12 villa ve geniş arazi

#8
Foto - "Evlatlarıma yok, devlete var!" İbrahim Tatlıses’in servet listesi ağızları açık bıraktı

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