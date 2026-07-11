“Evlatlarıma yok, devlete var!” İbrahim Tatlıses’in servet listesi ağızları açık bıraktı

Ahmet Tatlıses, babasının mirasını devlete bırakacağı yönündeki sözlerine de tepki göstererek, böyle bir kararın doğru olmadığını savundu. Tatlıses, “Bu kadar evladın, torunun varken böyle bir şeyin olması mümkün değil. Aklıselim düşünen biri böyle bir karar almaz” ifadelerini kullandı.