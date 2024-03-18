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Spor Erden Timur geri döndü! Kasımpaşa Galatasaray maçı biter bitmez transferi açıkladı!
Spor

Erden Timur geri döndü! Kasımpaşa Galatasaray maçı biter bitmez transferi açıkladı!

Yeniakit Publisher
2024-03-18 14:22:00 -
Erden Timur geri döndü! Kasımpaşa Galatasaray maçı biter bitmez transferi açıkladı!

Yaz transfer döneminde kadroya kattığı yıldızlarla adından sıkça söz ettiren ancak uzun süredir basının karşısına çıkmayan Erden Timur, Fernando Muslera hakkında müjdeli haberi verdi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fernando Muslera ile anlaştıklarını söyleyen Erden Timur, ''Kaptanımızla, Nando'yla anlaşmak üzereyiz. Çoğu koşulda anlaştık'' dedi.

Yaz transfer döneminde kadroya kattığı yıldızlarla adından sıkça söz ettiren ancak uzun süredir basının karşısına çıkmayan Erden Timur, Fernando Muslera hakkında müjdeli haberi verdi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fernando Muslera ile anlaştıklarını söyleyen Erden Timur, ''Kaptanımızla, Nando'yla anlaşmak üzereyiz. Çoğu koşulda anlaştık'' dedi.

Trendyol Süper Lig'de uzun süre hafızalardan çıkmayacak olan ve Galatasaray'ın 4-3'lük galibiyetiyle sonuçlanan Kasımpaşa maçının ardından Erden Timur, sarı-kırmızılı taraftarların yüreğine su serpecek açıklamalarda bulundu.

Galatasaray formasıyla özdeşleşen ve yıllardır takımın kaptanlığını yapan Fernando Muslera'nın takımdaki geleceği belirsizliğini korurken, Erden Timur tecrübeli isim hakkında yaşanan son gelişmeleri paylaştı. Fernando Muslera ile yeni sözleşme konusunda büyük yol kat ettiklerini söyleyen Erden Timur, ''Kaptanımızla, Nando'yla anlaşmak üzereyiz. Çoğu koşulda anlaştık'' dedi.

Takımdaki diğer isimler hakkında da açıklamalarda bulunan Erden Timur, ''Torreira ve Barış Alper ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlandı. Çoğu koşulda anlaştık. Abdülkerim ile de anlaştık. Kaan Ayhan ile de bitmek üzere. Hiçbir sorun yok. Kerem Aktürkoğlu da bizim için çok çok değerli'' ifadelerini kullandı.

ALİ KOÇ'A DA GÖNDERME YAPTI

Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçında yabancı hakem isteğinin hatırlatılması sonrası Erden Timur, "Fenerbahçe'nin teklifini kabul ediyoruz! Yabancı hakem olsun! Ama siz yabancı hakemlerin evine giderseniz, tehdit ederseniz, AVM'de fotoğrafını çekerseniz, etrafını sararsanız yine olmaz! 5 tane yabancı hakem seçelim, sonuç neyse başımızın üstüne. Bu haksızlıklar sonuca varmayacak. Değil bir maç, isterseniz her maç yabancı hakem çağıralım! Yabancı hakemlere de baskı yapalım, bakalım ne olacak'' şeklinde konuştu.
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