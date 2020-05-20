Erdemli sahilleri halkın kullanımına hazırlanıyor

Erdemli Belediyesi, sahil bandında temizlik ve düzenleme faaliyeti gerçekleştirerek kumsalları kullanıma hazır hale getiriyor.

Kış aylarında yaşanan yoğun yağış sonrası tahrip olan sahillerin temizliğini gerçekleştiren Erdemli Belediyesi, ilçeyi yaz aylarına hazırlıyor. Geçen haftalarda ilçe sahil bandında bulunan yeşil alanların arttırılmasını ve bakımını gerçekleştiren belediye ekipleri, sahil bandının temizliğini tamamlayarak kumsallara el attı. Kumsallardaki taşların aşırı yağışlar sonrası oluşan görüntü kirliliğini gideren ve kumsalları vatandaşların kaliteli zaman geçirmelerine hazırlayan ekipler, faaliyetlerini kapsamlı bir şekilde sürdürüyor.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, vatandaşlar için yaz aylarında kaliteli vakit geçirmenin adresi olan sahil bandında yapılan düzenleme, temizlik ve peyzaj faaliyetlerinin önemine vurgu yaparak, "İlçemizin her noktasında eş zamanlı yürüttüğümüz çalışmalar ile örnek bir kent inşa ediyoruz. Yaptığımız hizmetlerin uluslararası standartlara uygun olmasını önemsiyor ve bu noktada ’Mavi Bayrak’ gibi önemli projeleri geliştirip, takip ediyoruz. Ayrıca hizmet ürünlerimizi kendi tesislerimizde üretiyoruz. Erdemli’yi yeşillendiriyor, temizlik noktasında da düzenli çalışmalar yürütüyoruz. Tabiri caizse bir kök ağaç dikebileceğimiz noktayı yeşillendirdik ve kentimizi yaz aylarına hazırladık. Dileğimiz korona salgını sürecinde başlatılmış olan normalleşme sürecinin kazasız belasız bir şekilde ivme kazanarak ülkece bu beladan kurtulmamız. Bu salgın sonrasında da vatandaşlarımız sahil bandımızda kaliteli vakit geçirsinler istiyoruz" dedi.