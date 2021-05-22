Erciyes Üniversitesi 31 Öğretim Üyesi alıyor
Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 31 Öğretim Üyesi alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ile Erciyes Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacak. Öğretim Üyeliğine başvuru süresi, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren başlar 15.günün mesai saati bitiminde sona erer.
Not: 2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Dr. Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamakta.
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