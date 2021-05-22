  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dorukhan'dan 'Gidiyorum' açıklaması
Komşuda son bilanço açıklandı
ASHB meslek elemanlarının aşılanmasına başlanacak!
FETÖ firarisi Cevheri Güven bunu da yaptı!
Ekonomi Erciyes Üniversitesi 31 Öğretim Üyesi alıyor
Ekonomi

Erciyes Üniversitesi 31 Öğretim Üyesi alıyor

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 31 Öğretim Üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-22 13:20:00 -
Erciyes Üniversitesi 31 Öğretim Üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ile Erciyes Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacak. Öğretim Üyeliğine başvuru süresi, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren başlar 15.günün mesai saati bitiminde sona erer. 

Not: 2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Dr. Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamakta.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Sinir krizi geçirecek' dedi! Altın için dikkat çekici iddia
Ekonomi

'Sinir krizi geçirecek' dedi! Altın için dikkat çekici iddia

Altın fiyatlarının ne olacağı merak edilirken, BubbaTrading.com’dan Todd “Bubba” Horwitz, hisse senetlerinin sinir krizi geçireceğini ve alt..
Ali Babacan'a siyasi münafıklığı soruldu! İki yüzlü müsünüz?
Siyaset

Ali Babacan'a siyasi münafıklığı soruldu! İki yüzlü müsünüz?

Haber Global ekranlarında Buket Aydın'ın sorularını yanıtlayan DEVA Partisi lideri Ali Babacan'a AK Parti'de yol yürürken Cumhurbaşkanı Erdo..
Maket uçaklı saldırı girişiminde gelişme!
Gündem

Maket uçaklı saldırı girişiminde gelişme!

Diyarbakır 8’inci Ana Jet Üs Komutanlığına 18 Mayıs'ta gerçekleştirilen maket uçaklı bombalı saldırı girişimi olayında 1 kişi gözaltına alın..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay