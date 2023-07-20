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Yerel Erciş’teki kavgada 11 kişi tutuklandı
Yerel

Erciş’teki kavgada 11 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2023-07-20 09:36:00 -
Erciş’teki kavgada 11 kişi tutuklandı

Van’ın Erciş ilçesinde husumetli iki aile arasında 1 kişinin öldüğü ve 19 kişinin yaralandığı kavgada 11 kişi tutuklandı.

Van’ın Erciş ilçesinde husumetli iki aile arasında 1 kişinin öldüğü ve 19 kişinin yaralandığı kavgada 11 kişi tutuklandı.
16 Temmuz Pazar günü Erciş’in Topraklı Mahallesi Deredam mezrasında husumetli iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 19 kişi ise yaralanmıştı. Kavganın ardından gözaltına alınan 18 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen 18 şüpheliden 11’i tutuklanırken, 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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