Ercan Taner'in yeni kanalı belli oldu
Son olarak Beinsports'ta görev yapan spor spikeri Ercan Taner, Tivibuspor ile anlaşma sağladı.
Ercan Taner, yeni sezonda yeni adresiyle ekranların karşısında olacak. Twitter hesabından paylaşım yapan Tivibu Spor resmi hesabı, Ercan Taner’in yeni sezonda izleyici karşısında olacağını duyurdu.
Tivibu Spor sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Tivibu Spor'a hoş geldin Ercan Taner!” paylaşımı yaptı.
Ercan Taner, 2019 yılının ocak ayında bein Sports'tan istifa ettiğini açıklamıştı.