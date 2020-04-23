  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Erbaş ve Yıldırım’dan Başkan Işık’a ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, MHP Kütahya İl Başkanı Ferhan Yıldırım, MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı İsmail Küçük ile beraberindeki heyet, Belediye Başkanı Alim Işık’a nezaket ziyaretinde bulundu.

2020-04-23 11:00:49 -
Erbaş ve Yıldırım’dan Başkan Işık’a ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, MHP Kütahya İl Başkanı Ferhan Yıldırım, MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı İsmail Küçük ile beraberindeki heyet, Belediye Başkanı Alim Işık’a nezaket ziyaretinde bulundu.


Karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK, konuklarına nezaketlerinden dolayı teşekkürlerini sundu.


Ziyarette ayrıca Korona virüs Covid-19 salgını tedbirleri değerlendirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı