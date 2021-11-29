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Aktüel Erbaş; İslam’da toplumun çekirdeği ailedir
Aktüel

Erbaş; İslam’da toplumun çekirdeği ailedir

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve eşi Seher Erbaş, çevrim içi olarak gerçekleştirilen “Aile: Sevgi, Şefkat ve Merhamet” konulu Yurt Dışı Aile Semineri programına katıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 21:42:00 -
Erbaş; İslam’da toplumun çekirdeği ailedir

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce düzenlenen programa iki torunlarıyla katılan Erbaş ailesi, Diyanet Radyoları Genel Yayın Yönetmeni Aykut Burak Şimşek’in sorularını cevapladı.

Aile büyükleri gençlere yardımcı olmalı

Ailenin İslam’da toplumun çekirdeği olarak kabul edildiğini belirten Erbaş, evlilik müessesesinin canlı tutulması noktasında özellikle aile büyüklerinin gençlere yardımcı olması gerektiğini bildirdi. Ailede paylaşmanın ve sorumlulukların önemine işaret eden Erbaş, anne babaların çocuk büyütmede sahip oldukları rolleri anımsatarak, aile içinde “vefa, fedakarlık, dayanışma” gibi kavramların önemine değindi. Seher Erbaş da anneliğin büyük fedakarlık gerektirdiğini ve çocukları dijital dünyanın tehlikelerinden korumak için birlikte vakit geçirmenin önemli olduğunu anlattı.

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