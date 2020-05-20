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Erbakan'ın açıklamasının ardından gündeme geldi! İşte Avrupa'da cinsel rüşt yaşı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın "Anadolu'da yıllardan beri büyüklerimiz 15,16 yaşında evlenmiş, mutlu yuva kurmuşlardır. 15 yaşında biri cinsel olgunluğa eriştiğine göre rızası geçerlidir" açıklamasının ardından Avrupa’daki cinsel rüşt yaşı gündeme geldi. İşte Avrupa ülkelerinin cinsel rüşt yaşı...

Yeniakit Publisher
2020-05-20 20:23:00 - 2020-05-20 20:24:42
Erbakan'ın açıklamasının ardından gündeme geldi! İşte Avrupa'da cinsel rüşt yaşı

Erken yaşta 'zina'ya ses çıkarmayan solakların 'erken yaşta evliliğe' karşı çıkmasına ilişkin açıklama yapan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Anadolu'da yıllardan beri büyüklerimiz 15,16 yaşında evlenmiş, mutlu yuva kurmuşlardır. 15 yaşında biri cinsel olgunluğa eriştiğine göre rızası geçerlidir" dedi.

Erbakan'ın açıklamasının ardından Avrupa’daki cinsel rüşt yaşı gündeme geldi.

Avrupa'da cinsel rüşt yaşı ülkeden ülkeye farlılık arzediyor.

14 yaş

Avrupa ülkelerinden Avusturya, Bulgaristan, Estonya, Almanya, Macaristan, İtalya ve Portekiz’de cinsel rüşt yaşı 14.

15 yaş

Fransa, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Yunanistan, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya ve İsveç‘te ise cinsel rüşt yaşı mevcut yasalara göre 15.

16 yaş

Belçika, Litvanya, Letonya, Hollanda, İngiltere, İspanya, Finlandiya ve Lüksemburg 16 yaş kategorisinde olan ülkeler.

17 yaş

Avrupa’da cinsel rüşt yaşının 17 olduğu ülke sayısı üç; Güney Kıbrıs, İrlanda ve Malta.

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