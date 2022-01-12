Erbakan: LGBTİ yasaklansın

Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu Başkanı Kürşat Mican ve beraberindeki heyetle görüşen Erbakan, Allah’ın lanetlenmiş fiillerden saydığı eşcinselliğe karşı verilen mücadelenin yanında olduklarını belirtti. Yesevi Alperenler Derneği Genel Başkanı aynı zamanda Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu Başkanı olan Kürşat Mican, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ı partisinin genel merkez binasında ziyaret etti. Yaklaşık üç ay önce LGBTİ sapkınlarının propaganda faaliyetlerinin durdurulması, bu örgüte ait dernek ve vakıfların kapatılması için ‘Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu’ öncülüğünde toplam 250 STK ile başlattıkları imza kampanyası hakkında Erbakan’a bilgi aktaran Kürşat Mican, kampanyalarına destek istedi.

Lanetlenmiş fillere karşıyız

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da, LGBTİ aktivizmine karşı benzer görüşü paylaştıklarını ifade ederek, aile yapımızın ve neslimizin bu tür akımlardan korumak için atılacak her türlü adımı parti olarak desteklediklerini belirtti. Lutiliğin, Allah’ın kesin olarak lanetlediği bir fiil olduğunu ifade eden Erbakan, “Biz bu gibi oluşumların karşısındayız. Bunların yasaklanması için mücadele edenleri destekliyoruz” diyerek, Fikirde Birlik ve Mücadele Platformunu’nun kampanyasını destekleyeceklerini belirtti.