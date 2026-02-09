  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Domuza çarşaf giydiren müptezele gözaltı Dünyayı bu ahlaksız mı yönetecek? ABD Başkanı Trump’tan kameralar önünde rezalet! Aptamil bebek mamaları toplatılıyor! Tarım Bakanlığı: Tüketmeyin Ramazan öncesi fahiş zamma flaş hamle! Tavuk eti ihracatı durduruldu Galatasaray'dan gövde gösterisi Başörtülülerden milletvekili olmaz’ diyenler de sizler değil miydiniz? CHP Kadın Kolları Başkanına önce tebrik sonra hatırlatma Epstein'in kirli arşivinden PKK çıktı: Hedefleri Kürtler değil AK Parti! Yemen siyasetinde kadın erkek dengesi değişti Suç makinesi çocuklara neşter: Bakan Tunç açıkladı: Yasalar değişiyor! Yunanistan’da sıfır ZPT filosu ile tekrar başa döndü Kaplan dengelerini bozdu
Dünya Epstein Örgütü suç işlerken basın kartı kullanmış!
Dünya

Epstein Örgütü suç işlerken basın kartı kullanmış!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Epstein Örgütü suç işlerken basın kartı kullanmış!

Alman Der Spiegel dergisi, ABD'deki federal yetkililerin, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'ın suç ortağı Ghislaine Maxwell’in Almanya’da düzenlenmiş uluslararası basın kartına sahip olduğunu yazdı.

Alman Der Spiegel dergisi, ABD'deki federal yetkililerin, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'ın suç ortağı Ghislaine Maxwell’in Almanya’da düzenlenmiş uluslararası basın kartına sahip olduğunu yazdı.

Alman Der Spiegel dergisinin haberinde, ABD Adalet Bakanlığının kamuoyuyla paylaştığı Epstein ile ilgili soruşturma dosyalarında Alman Gazeteciler Birliğince (DJU) düzenlenmiş bir basın kartı kopyasının yer aldığı belirtildi.

Buna göre Maxwell’in dünyanın en büyük gazeteciler birliği olan Uluslararası Gazeteciler Federasyonu'nun (IFJ) basın kartına sahip olduğu aktarılan haberde, basın kartında isminin altında "DJU in Ver.di, Germany" yazdığı, DJU'nun Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikasına (Ver.di) bağlı olduğuna işaret edildi.

 

Haberde, Marion Ghislaine Noelle Maxwell adına düzenlenmiş basın kartında, Maxwell’in bir vesikalık fotoğrafı ve geçerlilik süresi olarak da 15 Eylül 2017 tarihi yazıldığı vurgulanarak, "Jeffrey Epstein’in suç ortağı Maxwell Almanya’da düzenlenmiş uluslararası basın kartına sahipti." ifadesi kullanıldı.

Maxwell'in basın kartına sahip olmasının sorulara yol açtığına dikkati çekilen haberde, DJU’nun basın kartını sadece üyelerine verdiğinin, bunun ön şartının da gazetecilik yapmak olduğunun altı çizildi. Haberde, Maxwell’in ise gazeteci olarak, özellikle de Almanya’da çalıştığının bilinmediği ifade edildi.

Derginin haberinde, Maxwell’in Boston'daki bir UPS şubesinde kimlik olarak söz konusu basın kartı ile İngiltere ehliyetini ibraz ettiği için bu belgelerin Epstein soruşturma dosyalarında yer aldığı aktarıldı.

Maxwell’in DJU’ya üye olup olmadığının bilinmediği, Ver.di’nin bir temsilcisinin DJU’nun prensip olarak kimin üye olup olmadığına ilişkin bilgi vermediğini söylediği aktarılan haberde, 2017'ye kadar geçerli olan basın kartının 2015 veya 2016’da düzenlenmesi gerektiğinden dolayı Maxwell'in başvurusuna ilişkin verilerin de mevcut olmadığının varsayıldığı kaydedildi.

Haberde, Epstein'ın eski kız arkadaşı ve hüküm giymiş suç ortağı Maxwell'in babasının medya baronu Robert Maxwell olduğu anımsatıldı.

EPSTEIN’ın sapkınlıkları Batı’nın çirkin yüzünü ortaya çıkardı! Batı medeniyeti çökmüştür
EPSTEIN’ın sapkınlıkları Batı’nın çirkin yüzünü ortaya çıkardı! Batı medeniyeti çökmüştür

Gündem

EPSTEIN’ın sapkınlıkları Batı’nın çirkin yüzünü ortaya çıkardı! Batı medeniyeti çökmüştür

Pedofili Epstein'in Katil İsrail’e bağış yaptığı ortaya çıktı
Pedofili Epstein'in Katil İsrail’e bağış yaptığı ortaya çıktı

Dünya

Pedofili Epstein'in Katil İsrail’e bağış yaptığı ortaya çıktı

Epstein'in kirli arşivinden PKK çıktı: Hedefleri Kürtler değil AK Parti!
Epstein'in kirli arşivinden PKK çıktı: Hedefleri Kürtler değil AK Parti!

Gündem

Epstein'in kirli arşivinden PKK çıktı: Hedefleri Kürtler değil AK Parti!

Epstein belgeleri krizi büyüyor! Norveç’in Amman Büyükelçisi istifa etti
Epstein belgeleri krizi büyüyor! Norveç’in Amman Büyükelçisi istifa etti

Dünya

Epstein belgeleri krizi büyüyor! Norveç’in Amman Büyükelçisi istifa etti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23