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Ekonomi EPDK duyurdu! Elektrik fiyatlarına zam
Ekonomi

EPDK duyurdu! Elektrik fiyatlarına zam

Elektrik fiyatlarında 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere tüm abone gruplarına yüzde 15 zam yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-30 20:23:00 - 2021-06-30 20:27:42
EPDK duyurdu! Elektrik fiyatlarına zam

Elektrik fiyatlarında 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere tüm abone gruplarına yüzde 15 zam yapıldığı bildirildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun açıklamasına göre, elektrik üretiminde oluşan maliyet artışları sebebi ile tarifelerde değişikliğe gidildi.

Buna göre, nihai elektrik satış fiyatında 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere tüm abone grupları için yüzde 15 zam yapıldı.

Bu kapsamda, 1 Temmuz itibarıyla mesken aboneleri 100 kilovatsaat elektrik enerjisi için vergi ve fonlar dahil olmak üzere 91,56 lira ödeyecek.

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