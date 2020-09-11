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Ekonomi EPDK 10 şirkete lisans verdi
Ekonomi

EPDK 10 şirkete lisans verdi

Yeniakit Publisher
2020-09-11 08:59:16 -
EPDK 10 şirkete lisans verdi

ANKARA (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 10 şirkete lisans verdi, 1 şirketin lisansını iptal etti.

EPDK'nın konuyla ilgili ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre EPDK, elektrik piyasasında faaliyet göstermek isteyen 6 şirkete üretim lisansı, bir şirkete ise dağıtıcı lisansı verilirken, petrol piyasasında ise 2 şirkete madeni yağ lisansı verildi.

LPG piyasasında da bir şirketin LPG dağıtıcı lisansı sonlandırıldı.

Ayrıca, 2 hidroelektrik enerjisi santrali (HES) şirketine de eskisinin devamı mahiyetinde yeni bir üretim lisansı verildi.



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