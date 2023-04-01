Enkaz çalışmaları ne zaman bitecek? Bakan Soylu'dan açıklama
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman’da Afet Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, işler bitene kadar deprem bölgesinde olduklarını, sahadan çekilmediklerini ve çekilmeyeceklerini söyledi.
Adıyaman'da Afet Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, "Buradan depremzede vatandaşlarımıza sesleniyorum. İşlerimiz bitmeden biz buradan çıkmayız." dedi.
Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:
Buradan depremzede vatandaşlarımıza sesleniyorum. İşlerimiz bitmeden biz buradan çıkmayız.
Her ne yapılması gerekiyorsa bütün kurumlarımızla birlikte gerçekleştiriyoruz. Büyük bir gayret ortaya koyuyoruz.
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