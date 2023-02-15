Enkaz altındaki çocuk ekiplere kızdı: Çok soru sormayın

Kahramanmaraş depremi sonrası 320 daireli Ebrar Sitesi'ndeki kurtarma çalışmalarına JAK ekipleri de katıldı. Jandarma arama kurtarma ekipleri, 42 kişiyi enkaz altından çıkarttı. Enkazda bir çocuğa daha ulaşıldı.

Enkaz altından çıkarılmaya çalışılan 'Muhammet' isimli bir çocuğun o anlarda bir kadına sinirlenişi TRT Haber kameralarına yansıdı.

Kadının, "hangi takımı tutuyorsun" şeklinde soru sorması üzerine küçük çocuk "Ya Galatasaray, çok sormayın soru. İlk defa enkaz altında kaldım zaten. Sohbet etmenin sırası mı" yanıtını verdi.