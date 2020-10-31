Enkaz altında kaç kişi var? Son dakika İzmir depremi ölü ve yaralı sayısı kaç?

Türkiye İzmir’de meydana gelen deprem sonrası tek yürek oldu ve 83 milyonun duaları İzmir için oldu. İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim Cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem özellikle de Bayraklı’da çok sayıda binanın yıkılmasına neden oldu. Deprem sonrası ekipler yıkılan binaların enkazdan vatandaşları çıkarmak için canla başla çalıştı. Depremin ardından çok sayıda irili ufaklı artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremde hayatını kaybedenlerin ve yaralı vatandaşların sayısına ilişkin son durumu paylaştı.

İzmir depreminda kaç kişi hayatını kaybetti?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İzmir depremine ilişkin son verileri paylaştı. "Servislerimizde yatan toplam 243 hastamız var. Maalesef an itibarıyla 35 canımız hayatını kaybetti. Toplam 823 kişi sağlık kuruluşlarımıza müracat etti. Şu an yoğun bakımlarımızda 8 hastanın olduğunu, 3 hastamızın durumunun ağır olduğunu söyleyebilirim" ifadesini kullandı.

Enkaz altında kaç kişi var?

Depreme ilişkin arama ve kurtarma çalışmaları hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Enkaz altında AFAD ekiplerinin yaptığı değerlendirmeye göre 180 civarında vatandaşımız var. Bu arada birçok mucizevi haberler alıyoruz" ifadesini kullandı.