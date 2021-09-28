Engin Karaaslan kimdir? Engin Karaaslan MİT operasyonunda öldürüldü mü?

Milil İstihbarat Teşkilatı yeni bir başarılı operasyona daha imza attı. MİT, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde düzenlediği operasyonla Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'nın sözde merkez komite üyesi Engin Karaaslan'ı etkisiz hale getirdi.

Terörist Engin Karaaslan Güvenpark terör saldırısında yargılanmıştı. PKK'lı terörist Seher Çağla Demir ile Özgür Ünsal, Atatürk Bulvarı'ndaki Güvenpark otobüs durakları önünde 13 Mart 2016'da bomba yüklü aracı patlatarak kanlı bir eylem gerçekleştirilmişti. İki teröristin parçalandığı saldırıda, durakta bekleyen vatandaşlardan 36'sı hayatını kaybetti, 344'ü ise yaralanmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosundan görevlendirilen üç savcının yürüttüğü soruşturma bir yıl sürmüştü.

Aralarında terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşları Murat Karayılan, Ali̇ Haydar Kaytan, Cemil Bayık, Duran Kalkan, Hülya Oran ve Salih Müslüm'ün de aralarında bulunduğu 55 kişinin yer aldığı iddianame, 10 Mart 2017'de Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde üst düzey yöneticileri Ali Haydar Kaytan, Ayfer Kordu, Cemil Bayık, Duran Kalkan, Elif Yıldırım, Engin Karaaslan, Fehman Hüseyin, Fethi Şarlatan, Filiz Duman, Güleser Törün, Gülüşan Eksen, Gülüzar Tural, Hamiyet Yalçınkaya, Hejar Çelik, Hülya Oran, Zübeyr Aydar, İsmail Özden, Layika Gültekin, Mahmut Dora, Mehmet Tören, Mehmet Tahir Kılıç, Menafi Bayazit, Murat Karayılan, Mustafa Karasu, Muzaffer Ayata, Nuran Er, Nuriye Kesbir, Remzi Kartal, Rıza Altun, Sabri Ok, Salih Müslüm, Salman Kurtulan, Sultan Kocabey ve Süleyman Şahin, Vahit Ayçil ve Necati Utku Kiraz hakkındaki dosya ayrılmıştı.