Engin Ardıç, Gültekin Uysal’ı yerine dibine sokup sokup çıkardı

AK Parti ve MHP’nin uzun süredir üzerinde çalıştığı Seçim Kanunu Değişikliği teklifi Meclis Başkanlığı’na sunuldu. Teklif seçim barajını yüzde 10’dan 7’ye düşürürken, partiler ülke genel barajını ittifakla geçecek ancak milletvekili sayısını kendi oylarıyla belirleyecek.

Bu duruma terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin başı çektiği, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Parti'sinin bulunduğu "Zillet İttifakı"nın küçük ortağı Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal tepki gösterdi.

"Milli irade sağlıklı şekilde TBMM'ye yansımıyor" diyen Uysal'a "Nasıl yansıyacaktı Gültekin Bey?" sorusunu soran Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, dikkat çeken ifadeler kullandı.

İşte Ardıç'ın "Avantadan lavanta istiyorlar" başlıklı yazısının konuyla ilgili bölümü şu şekilde:

Yeni seçim kanunu tasarısı küçük partileri üzdü.

"Baraj altı partiler" tepki göstermişler.

Oy toplayarak baraj üstüne çıkamıyorlar, masa başı hokkabazlığından medet umuyorlar.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Milli irade sağlıklı şekilde TBMM'ye yansımıyor" demiş...

Nasıl yansıyacaktı Gültekin Bey?

Yüzde 1'i bile bulamayan oy oranınızla size kaç milletvekilliği verilecekti?

10 koltuk verilseydi ne olacaktı, 20 koltuk verilseydi ne işinize yarayacaktı?

Sizi kaç koltuk tatmin edecekti?

Ne yani, koalisyona mı girecektiniz, bakanlık mı alacaktınız?

Küçük partileri korumak ve kollamak demokratik bir tutumsa, ağababanız Süleyman Demirel 1968 yılında "milli bakiye" sistemini (ulusal artık) niçin kaldırmıştı?

Üstelik de İnönü'yle anlaşıp...

Bugün cak cuk eden CHP mensuplarının hiçbirinin de o zaman paşaya itiraz ettiği görülmemişti...

Amaç TİP'in Meclis'e girebilmesini önlemekti.

Bunu da başardılar.

"Bu iş seçimle olmayacak" fikrinin gençlikte yeşermesine yol açtılar ve sol gençliği sokağa ittiler.

Saadet Partisi de memnun değilmiş.

Ne bozuluyorsunuz? Oy alırsınız, iktidara gelirsiniz, ağızları kapatırsınız.

Baraj yüzde 10 olunca aşamıyordunuz, yüzde 7 olunca da aşamayacaksınız, yüzde 3'e düşse de aşamayacaksınız.

Öyleyse ne tantana ediyorsunuz?

Bugün Meclis'te Türkiye İşçi Partisi'nin 4, Demokrat Parti'nin 2, Memleket Partisi'nin 2, Zafer Partisi'nin 1, Büyük Birlik Partisi'nin 1, Demokrasi ve Atılım Partisi'nin 1, Demokratik Bölgeler Partisi'nin 1, Saadet Partisi'nin 1, Yenilik Partisi'nin 1 koltuğu var.

Muharrem'in bile adamı var yahu...

Yeter o kadar.

Herhangi birinin politikada en ufak bir ağırlığı, en ufak bir etkisi var mı?

Bu partilerden bazılarının adını biz bile duymamıştık...

İşte tam da Meral Hanım'ın istediği "adı sanı bilinmedik cumhurbaşkanı adayı" için uygun isimler!...

Gültekin Bey, siz seçime DP adayı olarak girmemiştiniz ki, İyi Parti listesinden son sırada seçilmiştiniz...

Yani, milli iradeyi sağlıklı şekilde TBMM'ye yansıtmıyorsunuz!

Bu sefer hangi listeden gireceksiniz Gültekin Bey? Milli iradeyi nasıl yansıtacaksınız?

Hadi hayırlı işler.

Bu arada size bir şey hatırlatmak isterim:

Şimdi 1919 modası var ya... 1919 yılında yapılan Weimar Anayasası çok çok demokratikti, en çarçur Alman partisini bile meclise sokuyordu...

Almanya'da hükümet kurulamıyor, hiçbir hükümet uzun ömürlü olamıyordu. On dört yıl böyle gitti.

Filmin sonunu bilirsiniz.

Bilmiyorsanız ortağınız Meral Hanım'a sorun, o iyi bilir.