Engin Altan Düzyatan'dan kötü haber

Engin Altan Düzyatan, önceki gün Etiler’de görüntülendi. Yan bağlarında yırtık olduğu için bir süre kullandığı koltuk değneklerini bıraktığı görülen oyuncu, “Mecburen başka türlü iyileşemiyor ayaklar” dedi.

Engin Altan Düzyatan, ‘Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı’ dizisinden ayrılması hakkında, “Anlaşmamız da öyleydi. Hikaye devam ediyor aslında. Hikayede Oruç Reis erken ölür, sistem olduğu gibi ilerledi” açıklamasını yaptı.

Üst üste iki dönem dizisinde rol aldığı hatırlatılan oyuncu, “Ben aksiyon işlerini seviyorum. Keyif alıyorum işlerden ama bir süre normal hayata dönmem gerekecek galiba” ifadelerini kullandı.

Gelen işlerle ilgilendiğini belirten Düzyatan, “Önümüzdeki dönem bir işle anlaşmadım. İstirahat edeceğim, gelen işlere bakıyorum. Yaz tatili sonrası teklifleri değerlendireceğim” şeklinde konuştu.