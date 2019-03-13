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Engelli kadına tecavüzle suçlanıyordu... Mahkeme beraat kararı verdi

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde engelli bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan şahıs, delil yetersizliğinden beraat etti.

13 Mart 2019 Çarşamba 16:50
Engelli kadına tecavüzle suçlanıyordu... Mahkeme beraat kararı verdi

İstanbul Esenyurt'ta tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kas hastası D.A.'ya (29) bir AVM'nin engelli tuvaletinde tecavüz ettiği iddiasıyla hakkında 28 yıla kadar hapis cezası istenen E.G., delil yetersizliğinden beraat etti.

Esenyurt'ta 24 Eylül 2016 tarihinde E.G., bir AVM'nin engelli tuvaletinde tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kas hastası D.A.'ya tecavüz ettiği iddiası ile "Nitelikli cinsel saldırı" ve "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 28 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyordu. Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık E.G. ve avukatı Atıl Uğur katılırken, şikayetçi D.A. duruşmaya gelmedi.

Sanık E.G.'nin avukatı Atıl Uğur, müvekkilinin beraatine karar verilmesini istedi. Karar verileceği belirtilerek son sözü sorulan sanık tutuksuz sanık E.G., "Takdir mahkemenindir" dedi. Kısa bir aradan sonra kararını açıklayan mahkeme, sanığın cezalandırılması için yeterli ve inandırıcı delil bulunmadığını gerekçe göstererek beraatine karar verdi.

10 ay tutuklu kalmıştı

Bu soruşturma kapsamında 25 Eylül 2016 tarihinde tutuklanan E.G., 13 Temmuz 2017 tarihinde yapılan duruşmada tahliye edilmişti.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, müşteki D.A.'nın kas hastalığı nedeni ile tekerlekli sandalyeye bağlı yaşamak zorunda olduğu, müşteki ile şüpheli E.G.'nin 24 Eylül 2016 tarihinde meydana gelen iddianameye konu olaydan 4 ay önce tanıştıkları anlatılıyor. Şüphelinin bir kaç görüşmeden sonra müştekiye cinsel ilişki teklif ettiği ancak müştekinin bunu kabul etmediği savunulan iddianamede, 24 Eylül 2016 tarihinde müşteki ile şüphelinin Esenyurt'ta bir AVM'de buluştukları, şüphelinin burada da müştekiye cinsel ilişki teklif ettiği ancak müştekinin bunu kabul etmediği anlatılıyor. Müştekinin lavaboya gitmek istediğini beyan etmesi üzerine şüphelinin müştekiyi AVM'nin engelliler tuvaletine götürdüğü ve burada müştekiye cinsel saldırıda bulunduğu iddia ediliyordu. Müştekinin kanamasının oluşması üzerine şüpheli ile müştekinin birlikte hastaneye gittiği anlatılan iddianamede, şüphelinin, "Nitelikli cinsel saldırı" ve "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 28 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması talep ediliyordu.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 16:50
  1. İstanbul
  2. Esenyurt
  3. Tecavüz davası
  4. beraat kararı

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