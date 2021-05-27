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Ekonomi Engelli indirimi ne kadar olursa vergi indirimi oluyor? Engelli vergi indirimi ne zaman sonuçlanır 2021
Ekonomi

Engelli indirimi ne kadar olursa vergi indirimi oluyor? Engelli vergi indirimi ne zaman sonuçlanır 2021

Engelli oranı ne kadar olursa vergiden muaf olunur? Engelli vergi indirimi maaşa ne kadar yansır 2021. engelli vergi indirimi ne zaman sonuçlanır 2021? soruları engelli emeklilik olacaklar tarafından bir hayli sorgulanmakta. İşte engelli indirimi ne kadar olursa vergi indirimi oluyor? sorusunun cevabı.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 14:15:00 - 2021-05-27 14:26:55
Engelli indirimi ne kadar olursa vergi indirimi oluyor? Engelli vergi indirimi ne zaman sonuçlanır 2021

Engelli emekli olabilmek için yıl ve prim günümüz tutuyorsa, gelir idaresinden vergi indirimi yazısını beklemek zorunda mıyız? Yoksa sadece raporla başvurumuzu SGK’ya yapabiliyor muyuz? Soruya Noyan Doğan şu şekilde cevap verdi: “Yüzde 40 veya daha fazla engelli olanlara vergi indiriminden yararlanma hakkı tanınıyor. Bu durumda olan kişilere de daha kolay şartlarda emeklilik hakkı tanınıp, emekli aylığı bağlanıyor. İlk sigorta girişi 2003’ten önce olanların 12 yıl ve üzerinde sigorta süresi dolduğunda 3600 prim gün sayısı ile emekli olabiliyor. Ancak engelli olup da prim gün sayısını ve çalışma yılını dolduranlar emekliliğe hak kazanırlar. Bunun için illa da vergi indirimine gerek yok. Vergi indiriminin de ayrıca başka avantajları bulunuyor.”

Engelli emeklilik şartları

Hizmet akdi ile çalışan sigortalılardan Ekim/2008 tarihinden önce ilk defa sigortalı olan ve engelliliği nedeniyle vergi indiriminden yararlandığını Kanunun yürürlük tarihinden önce veya sonra tespit ettirenlerden; 

6/8/2003 tarihinden önce sigortalı olanlardan;

Bu tarihte en az 12 yıl ve daha fazla sigortalılık süresi olanlar 15 yıl sigortalılık süresi 3600 prim ödeme gün sayısı,

Bu tarihte 12 yıldan daha az sigortalılık süresi bulunanlar ise kademeli geçiş sürecindeki şartları yerine getirmeleri halinde yaşlılık aylığına hak kazanabilmektedir.

6/8/2003 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olanlardan sakatlık derecesi;

Birinci derecede sakatlığı (% 80 - %100 arasında) olanlar en az 15 yıl sigortalılık süresi ve en az 3600 prim ödeme gün sayısı,

İkinci derecede sakatlığı (% 60 - %79 arasında) olanlar en az 18 yıl sigortalılık süresi ve en az 4000 prim ödeme gün sayısı,

Üçüncü derecede sakatlığı (% 40 - %59 arasında) olanlar en az 20 yıl sigortalılık süresi ve en az 4400 prim ödeme gün sayısı şartlarıyla yaşlılık aylığı bağlanabilmektedir.

Sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlanan sigortalıların emekliliğe hak kazanma şartları

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