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Aktüel Engelli çocuklar Van Gölü sahilinde müzik dinletisiyle eğlendi
Aktüel

Engelli çocuklar Van Gölü sahilinde müzik dinletisiyle eğlendi

Yeniakit Publisher
2020-10-06 15:40:13 -
Engelli çocuklar Van Gölü sahilinde müzik dinletisiyle eğlendi

VAN (AA) - Van'ın Erciş ilçesinde bir grup müzik öğretmeni, "Dünya Çocuk Günü" kapsamında otizmli ve bedensel engelli çocuklara yönelik bir hafta sürecek müzik dinletisi etkinliği başlattı.

Van Gölü sahilinde düzenlenen etkinlik için sosyal mesafe kurallarına uygun düzenlenen ve dezenfekte edilen alana gelen çocuklar, öğretmenlerin seslendirdiği şarkılar eşliğinde gönüllerince eğlendi.

Programa katılan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, çocuklara oyuncak ve kırtasiye malzemesi hediye etti.

Ekimin ilk haftasının tüm dünyada "Çocuk Günü" olarak kutlandığını anlatan Mehmetbeyoğlu, "Bu hafta Erciş Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile uzun süredir pandemi nedeniyle evlerinden çıkmayan engelli ve otizmli çocuklara sürpriz yaparak, mavinin ve yeşilin birleştiği Van Gölü sahilinde müzik dinletisi etkinliği organize ettik. Bir hafta sürecek etkinliğimizde bütün otizmli ve engelli çocuklarımızı misafir edeceğiz." diye konuştu.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ise çocukların dünyanın en güzel ve en değerli varlıkları olduğunu belirterek, "Her anne baba çocuklarını çok sever ve korur. Onların iyi yetişmeleri için çalışır. Biz de üzerimize düşeni yapmak zorundayız. Çünkü çocuklarımız geleceğimizdir. Bütün çocuklara daha güzel bir gelecek diliyorum." ifadelerini kullandı.


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