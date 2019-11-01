Enflasyon raporu sonrası dolarda son durum

Dolar kuru bir süredir sıkıştığı 5.70 - 5.75 TL arasındaki sakin seyrini sürdürüyor. Dün açıklanan enflasyon raporunda Merkez Bankası Başkanı Uysal'ın enflasyon tahminini bu yıl için 1.9 puan aşağı çekip, faiz indiriminde de alanının azaldığı mesajını vermesinin ardından bundan sonra enflasyon verisi ile PPK kararına odaklanılacak.

TCMB raporunda yıl sonu TÜFE yüzde 12'ye düşürülürken bir sonraki yıl için beklenti yüzde 8.2'de korundu. Uysal enflasyon raporu sunumunda, "Gevşeme yönündeki alanın önemli bir bölümünü kullandığımızı, bununla birlikte atılabilecek ilave adımların zamanlaması ve boyutunu veri akışına ve enflasyon görünümündeki gelişmelere göre şekillendireceğimizi vurgulamak isterim" dedi.

Dolar/TL, Fed faiz kararı sonrası sığ piyasada 5.69 seviyesini görse de kalıcı olamadı ve 5.70'in hemen üzerindeki dar bantta dalgalanıyor. 1 Kasım sabahı dolar 5.7098 TL'den el değiştiriyor