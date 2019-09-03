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Enflasyon rakamları açıklandı

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı.

03 Eylül 2019 Salı 10:12
Enflasyon rakamları açıklandı

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre Ağustos ayında tüketici fiyat endeksi aylık yüzde 0,86 artarken, yurt içi üretici fiyat endeksi yüzde 0,59 düşüş gösterdi.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Ağustos ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ve yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre, TÜFE’de 2019 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,86, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,01 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,62 artış gerçekleşti.



Aylık en yüksek artış yüzde 19,11 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda oldu


Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Ağustos ayında endekste yer alan gruplardan, eğitimde yüzde 4,26, konutta yüzde 2,04, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0,89 ve lokanta ve otellerde yüzde 0,75 artış gerçekleşti.



Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 1,94 ile ulaştırma oldu


Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Ağustos ayında endekste yer alan gruplardan giyim ve ayakkabıda yüzde 1,10 ve gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,77 düşüş gerçekleşti.



Yıllık en fazla artış yüzde 41,42 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti


TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler yüzde 20,98, ev eşyası yüzde 20,13, lokanta ve oteller yüzde 18,52 ve eğitim yüzde 17,59 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu.



Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) aylık yüzde 0,16 arttı


İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’de 2019 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,16, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,89, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,05 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 18,87 artış gerçekleşti.



Ağustos 2019’da endekste kapsanan 418 maddeden; 43 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 243 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 132 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.



Yurt içi üretici fiyat endeksi aylık yüzde 0,59 düştü


Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2019 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,59 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,39, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,45 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 30,51 artış gösterdi.



Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 0,71 artış, imalat sanayi sektöründe yüzde 1,01 düşüş, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı sektöründe yüzde 4,33 artış, su temini sektöründe yüzde 1,35 artış olarak gerçekleşti.



Aylık en fazla düşüş kok ve rafine petrol ürünlerinde gerçekleşti


Bir önceki aya göre en fazla düşüş; yüzde 7,74 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 1,94 ile kimyasallar ve kimyasal ürünler, yüzde 1,94 ile ana metaller olarak gerçekleşti. Buna karşılık tütün ürünleri yüzde 38,27, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı yüzde 4,33, metal cevherleri yüzde 2,50 ile bir önceki aya göre endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.



Ana sanayi gruplarında aylık en fazla düşüş ara malında gerçekleşti


Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2019 yılı Ağustos ayında aylık en fazla düşüş yüzde 0,89 ile ara malında gerçekleşti.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 10:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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