Enflasyon öncesi dolarda son durum!

Dolar/TL dün açıklanan 2. çeyrek rakamlarının ardından sınırlı geriledi. Yüzde 2 daralması öngörülenden Türkiye ekonomisi yılın 2. çeyreğinde beklentilerden iyi performans göstererek yüzde 1.5 daraldı.

Dolar, TL karşısında değer kaybederek 5.80’e geriledi. Piyasalar ABD - Çin ticaret gerilimini izlemeyi sürdürürken, içeride bugün açıklanacak enflasyon verisi öne çıkıyor. 3 Eylül sabahı Dolar 5.81 ile hafif yukarı yönlü.

Ayrıca, büyümenin öncü göstergelerinden imalat sanayi satın alma yöneticisi endeksi (PMI) Ağustos'ta 48'e yükselerek geçen yıl Temmuz'dan bu yana en yüksek değeri aldı. Veriler art arda 17 aydır devam eden daralmanın hız kestiğine işaret ediyor.

Bankacılar ekonomik aktiviteye ilişkin tahminlerden bir miktar iyimser gerçekleşmelerin piyasaya da olumlu yansıdığını söylediler.

Dolar/TL, 5.83 üzerinde başladığı haftanın ilk gününde 5.8001'e kadar indi. 3 Eylül sabahı dolarkuru 5.81 seviyesinde, euro ise 6.36 TL'den el değiştiriyor. Dolar endeksi ise 99 puan üzerine çıkarken gram altın fiyatı gerileyerek 284 liraya indi. Euro dolar paritesi ise 1.10 altındaki hareketini sürdürüyor

Piyasalarda bugün TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verisi bekleniyor. Beklenti ağustos ayında tüketici enflasyonunun aylık bazda yüzde 1,3 artış kaydedeceği yönünde. Beklentilerin gerçekleşmesi durumunda yıllık TÜFE yüzde 16,65 seviyesinden baz etkisiyle yüzde 15,5 seviyesine gerileyecek.

ABD - Çin ticaret savaşının yanı sıra küresel ticaret savaşlarının baskısı gelişmekte olan ülke varlıklarını olumsuz etkiliyor. Hafta sonu kambiyo kontrolüne giden ve döviz alımını sınırlayan dünyanın en büyük gelişmekte olan ülke ekonomilerinden Arjantin'in gelişen ülke paralarına etkisine de bugün izlenecek. İşlemciler ABD piyasalarının açılmasıyla piyasa ve kur da daha belirgin bir fiyatlama olabileceğini belirtiyor.